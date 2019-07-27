Психанул: НТВ пытается изъять из сети трейлер «Чернобыля»

Недавний нагоняющий ужас трейлер отечественного «Чернобыля» от НТВ оказался и не трейлером вовсе. Но от этого не легче. По официальной версии телеканала, то были рабочие материалы, которые незаконно утекли в сеть, в то время как съёмки сериала даже ещё не завершились. Скандалы, интриги расследования по выявлению «крота» уже в самом разгаре.

А юристы НТВ начали рассылать претензии о нарушении авторских прав одному сайту за другим с требованием удалить злосчастный «не трейлер» из сети. И, надо сказать, местами успешно. Но, даже если им это удастся, зрители его уже не развидят.

В многосерийной псевдоисторической мелодраме снялись Игорь Петренко, Дмитрий Ульянов, Надежда Михалкова, Елена Яковлева, Александр Ильин-младший, Мария Андреева, Руслан Банковский, Дмитрий Муляр и другие. Срежиссировал картину об «организованном американцами» взрыве на ЧАЭС Алексей Мурадов