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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:
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Создатели «Игры престолов» уходят с HBO

Покончившие с «Игрой престолов» Дэвид Бениофф и Д.Б. Уайсс сделали своё дело и теперь с чистой совестью покидают HBO, чтобы творить добро потоковым сервисам. Говорят, за горе-сценаристов развернулась нешуточная борьба, и те теперь скачут с одной встречи на другую, пытаясь выбить гонорар побольше. Их цель — $200 млн, ведь рекордный 150-миллионный контракт Джонатана Нолана и Лизы Джой с Amazon необходимо побить. Кроме того, Бениофф и Уайсс намерены основать собственную продюсерскую компанию, поэтому итоговая сумма, вероятней всего, будет включать издержки на её создание.

К слову, именно Amazon, штампующий один громкий проект за другим, до недавнего времени имел наибольшие шансы стать полноправным хозяином неразлучной парочки, но потом в дело вмешался Netflix, теряющий подписчиков и остро нуждающийся в годном оригинальном контенте. А в последний момент подключилась студия Disney, готовая в придачу к «Звёздным войнам» отдать им на растерзание все сериалы FX Productions.

Телеканал HBO в торгах решил благоразумно не участвовать, отпустив звёздных шоураннеров на все четыре стороны. Тем самым окончательно был поставлен крест на анонсированном пару лет назад детище Бениоффа и Уайсса — крупномасштабной альтернативно-исторической драме «Конфедерация», по сюжету которой южные штаты вышли из состава конфедерации и по сей день сохранили рабовладельческий строй. «Расистский» проект изначально вызвал массу споров и требований его отмены, и в итоге создатели предпочли о нём просто забыть.

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Темы
 
Игра престолов Конфедерация
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