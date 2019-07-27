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СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Над сериалом по «Властелину колец» работают профессионалы из «Игры престолов» и «Последних джедаев»

В ходе летнего пресс-тура TCA потоковый сервис Amazon наконец-то официально раскрыл имена людей, трудящихся над разработкой грандиозного многосерийного проекта по вселенной «Властелина колец». Команда едва ли не сплошь состоит из громких имён.

В безымянном приквеле, посвящённом Второй эпохе Средиземья, задействованы исполнительные продюсеры Линдси Вебер («Кловерфилд, 10»), Брюс Ричмонд («Игра престолов») и Джин Келли («Подпольная империя»). Также в эту команду входят сценаристы сериала Дженнифер Хатчинсон («Во все тяжкие»), Джейсон Кэхилл («Клан Сопрано») и Джастин Добл («Очень странные дела»).

Созданием костюмов займётся Кейт Хоули («Багровый пик»); художником-постановщиком назначен оскароносный Рик Хайнрихс («Звёздные войны: Последние джедаи»); за постановку спецэффектов отвечает оскаровский лауреат Джейсон Смит («Выживший»); филологическими тонкостями займётся английский литературовед, исследователь трудов Толкиена Том Шиппи, а концепт-артом — художник-иллюстратор Джон Хоу, работавший над кинотрилогий «Властелин колец».

До сего дня официально в проекте состояли главные сценаристы и шоураннеры Джон Ди Пэйн и Патрик Маккей («Стартрек: Бесконечность»), консультирующий их сценарист-продюсер «Игры престолов» Брайан Когман, а также режиссёр первых двух эпизодов Хуан Антонио Байона («Голос монстра»).

Полный список имён можно увидеть в специальном ролике, посвящённом творческой команде сериала:

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Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
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Подкасты
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