«Ходячие мертвецы» не заметили потери Эндрю Линкольна

В юбилейном десятом сезоне «Ходячие мертвецы» понесут ещё одну «невосполнимую» потерю — вслед за Эндрю Линкольном и Лорен Коэн проект уже точно покинет Данай Гурира. А создателям отныне придётся обходиться своими силами без литературного первоисточника — одноимённый комикс Роберта Киркмана подошёл к концу.

Однако руководство AMC не сомневается в безоблачном будущем своего главного хита, на удивление легко пережившего уход одного из ключевых персонажей:

Следующий за его [Эндрю Линкольна] уходом эпизод собрал у экранов лишь на 1% меньше зрителей, чем предыдущий. Это действительно круто. Я думаю, в сериале по-прежнему есть любимые зрителями персонажи в исполнении Нормана Ридуса [Дэрил], Мелиссы Макбрайд [Кэрол] и Джеффри Дина Моргана [Ниган]. Мы уже давно отошли от первоисточника и рассказываем свою собственную историю... так что, я не думаю, что окончание серии комиксов может повлиять на наш план.

Не беспокоят AMC и неуклонно снижающиеся рейтинги, ведь «Ходячие мертвецы» — по-прежнему №1 на кабельном, а с завершением «Игры престолов» к тому же второй по популярности среди всех сериалов на телевидении. И конца всему этому не видно: