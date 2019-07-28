Новости сериалов — лучшее за неделю

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Новости аниме — лучшее за неделю Amazon продлил «Пространство» на пятый сезон Культовый ужастик «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» отправляется на малые экраны Netflix добавил пятому сезону «Люцифера» шесть эпизодов «Мстители: Финал» — самый кассовый фильм в мире
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Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
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