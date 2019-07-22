Маркелла Кавена получила роль в сериале по «Властелину колец»

Вот и началась горячая пора кастинга для многосерийного эпического фэнтези по вселенной «Властелина колец». Первой место в проекте получила начинающая австралийская актриса Маркелла Кавена — преступно белокожая и светловолосая. Описание персонажа пока отсутствует, известно только имя героини — Тайра.

События телевизионного приквела культовой фэнтези-саги Дж. Р. Р. Толкина развернутся за 3000 лет до происходившего в трилогии, во Вторую эпоху Средиземья. И это до сих пор всё, что известно о сюжете сериала.

В начале июля амбициозный проект Amazon Studios получил режиссёра первых двух эпизодов — их снимет небезызвестный Хуан Антонио Байона («Голос монстра», «Мир Юрского периода 2»). Над сценарием трудятся коллеги по «Стартреку: Бесконечности» Джон Ди Пэйн и Патрик Маккей, а также консультирующий их сценарист-продюсер «Игры престолов» Брайан Когман.