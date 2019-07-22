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Первоисточник: www.cinemablend.com Прямая ссылка на новость:
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Стивен Амелл сравнил финал «Стрелы» с концовкой «Игры престолов»

Судя по всему, поклонников супергероической экшен-драмы «Стрела» ждёт эпическая концовка, возможно, не лишённая трагичности. Исполнитель титульной роли Стивен Амелл, в ходе посвящённой сериалу информационной панели Comic Con, ответил на вопрос, сможет ли финал их сериала переплюнуть концовку «Игры престолов»

Вы не у того спрашиваете, потому что мне понравился последний сезон «Игры престолов». Если вы все возненавидите наш финал, значит, мы всё сделали правильно.

 
Стивен Амелл, пугает

Получив столь тревожное объяснение, многие расценили его как намёк на то, что сериалу грозит шекспировский финал, где «все умрут». Амелл попытался убедить публику, что у истории будет счастливый конец, но его слова аудиторию знатно повеселили — видимо, никто ему не поверил.

Укороченный восьмой сезон «Стрелы» нагрянет в эфир 15 октября. На Comic Con команда проекта представила промо-ролик, посвящённый заключительной главе супергеройского экшена по версии The CW.

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Стрела
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