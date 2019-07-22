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Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:
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«Орвилл» ушёл с канала FOX и отложил премьеру третьего сезона

Получив в мае от FOX продление на третий сезон, сериал «Орвилл» собрал вещички и переехал с эфирного канала на потоковый сервис Hulu. Об этом создатель сериала и исполнитель одной из главных ролей Сет Макфарлейн лично сообщил аудитории на информационной панели Comic Con 2019. Продолжение выйдет под вывеской Hulu Original к концу следующего года.

Такой перестановке есть разумное объяснение. По словам Макфарлейна, сериал эволюционирует, становится более амбициозным, а процесс его создания — более трудоёмким, следовательно, на производство продолжения тратится больше сил и, главное, времени. Отодвигать премьеру сезона для эфирного канала — вещь невыгодная и неудобная, зато для стриминговой платформы это не проблема. 20th Century Fox Television и FOX Entertainment всячески поддержали эту инициативу.

События космической одиссеи разворачиваются в далёком будущем. Пёстрая, не слишком дружная команда исследовательского звездолёта «Орвилл» путешествует по разным уголкам вселенной, а экипаж судна умудряется частенько попадать в опасные переделки. Помимо Макфарлейна в фантастической драмеди снимаются Эдрианн Палики, Чад Л. Коулмэн, Скотт Граймз, Марк Джексон, Питер Мэкон, Пенни Джонсон Джеральд, Джей Ли, Джессика Зор и другие.

Макфарлейн пишет сценарий, а также входит в команду исполнительных продюсеров, где состоят Брэннон Брага, Дэвид А. Гудман, Джейсон Кларк и Джон Кассар. За производством следят 20th Century Fox Television и Fuzzy Door Productions.

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Орвилл
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