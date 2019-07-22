 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
«Тёмные начала» — второй трейлер эпического фэнтези по романам Филипа Пулмана Netflix мог одобрить сразу три сезона «Ведьмака» «Пространство» — первые кадры и постер четвёртого сезона Джек Ричер отправляется на Amazon без Тома Круза «Аладдин» может обзавестись сиквелом
СЕРИАЛЫ
 
Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Сексуально раскрепощённая Хелен Миррен во втором трейлере «Екатерины Великой»

Вышел второй трейлер четырёхсерийного мини-сериала «Екатерина Великая» совместного производства HBO и Sky. Историческая драма расскажет о последних годах правления российской императрицы и, как водится, её бурной личной жизни.

В главной роли — Хелен Миррен, которой особ королевской крови играть не в первой. Компанию ей составят Джейсон Кларк, Джо Куинн, Томас Доэрти, Антония Кларк и Фил Данстер. Режиссёр — Филип Мартин («Корона»), сценарий — дело рук Найджела Уильямса («Елизавета I»). Дата премьеры пока не называется.

+ Обсудить
Темы
 
Видео Екатерина Великая
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
HBO напоминает, что есть сериалы и помимо «Игры престолов»
 
Хелен Миррен сыграет Екатерину Великую в мини-сериале от HBO
 
«Игра престолов» — трейлер сериалов, выходящих на HBO в этом году

Тоже интересно

 
Кино Роуз Тико — лучшее, что было в «Последних джедаях»
 
Кино «Убийство в „Восточном экспрессе“» — трейлер и постер
 
Кино «Бархатная бензопила» — трейлер ужастика с Джейком Джилленхолом от режиссёра «Стрингера»
 
Кино «Аквамен» — обзор фильма от Ильи Кролика
 
Кино Следующие части серии «Миссия невыполнима» могут вернуть павших персонажей
 
CBS All Access продлил на второй сезон сериал «Звёздный путь: Дискавери»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
Энтузиасты работают над ремейком Dino Crisis на движке Unreal Engine 4Bandai Namco рассказала, какие игры покажет на Gamescom 2019 в августе. Elden Ring в списке не оказалосьRespawn намерена бороться с консольными игроками, использующими в Apex Legends клавиатуру и мышьThe Witcher - шоураннер сериала от Netflix высказалась о сцене с ваннойStarfield - официальный Twitter-аккаунт следующего RPG-флагмана Bethesda подал признаки жизни впервые за последний год
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2019 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru