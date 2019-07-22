Сексуально раскрепощённая Хелен Миррен во втором трейлере «Екатерины Великой»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Вышел второй трейлер четырёхсерийного мини-сериала «Екатерина Великая» совместного производства HBO и Sky. Историческая драма расскажет о последних годах правления российской императрицы и, как водится, её бурной личной жизни.

В главной роли — Хелен Миррен, которой особ королевской крови играть не в первой. Компанию ей составят Джейсон Кларк, Джо Куинн, Томас Доэрти, Антония Кларк и Фил Данстер. Режиссёр — Филип Мартин («Корона»), сценарий — дело рук Найджела Уильямса («Елизавета I»). Дата премьеры пока не называется.