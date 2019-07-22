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Первоисточники: www.hollywoodreporter.comcomicbook.com Прямая ссылка на новость:
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Звёзды «Игры престолов» ответили на каверзные вопросы фанатов и рассказали о судьбе своих героев

Осрамившиеся шоураннеры «Игры перстолов» Дэвид Бениофф и Д.Б. Уайсс в последний момент трусливо слились с Comic-Con, где числились главными докладчиками и должны были впервые напрямую пообщаться с фанатами по поводу вызвавшего столько споров финала. Зато своим присутствием зрителей порадовали Николай Костер-Вальдау (Джейме Ланнистер), Мэйси Уильямс (Арья Старк), Конлет Хилл (Варис), Айзек Хемпстед-Райт (Бран Старк), Лиам Каннингэм (Давос Сиворт), Джон Брэдли (Сэмвел Тарли) и Джейкоб Андерсон (Серый Червь), которые ответили на самые неожиданные вопросы из зала, а также поделились соображениями о дальнейших судьбах своих героев.

Так, Хэмпстед-Райт назвал правление Брана надзором, ведь он знает всё и обо всех, и пошутил, что тот наверняка заставил всю семью и друзей обращаться к нему не иначе как «Ваша Светлость».

Звёзды «Игры престолов» ответили на каверзные вопросы фанатов и рассказали о судьбе своих героев

Также он попытался развенчать популярную фанатскую теорию о том, что его персонаж, на самом деле, злодей, потому что изначально знал, что должен стать королём и позволил ради этого случиться всем этим ужасным вещам:

Я не думаю, что Бран досконально знает, что случится в будущем. В его распоряжении есть всё прошлое, но его видение будущего несколько затуманено. Это моё объяснение того, почему Бран ничего не сказал. Но, я думаю, очень круто, что осталась некоторая недосказанность.

Вот почему концовка такая умная — она остаётся абсолютно открытой, и есть множество линий, которые могут породить собственные спин-оффы, но этого не будет. Они останутся незаконченными. Словно мир «Игры престолов» ещё существует.

 
Айзек Хемстед-Райт, король логики

Уильямс не оставила зрителям никакой надежды на хэппи-энд для Арьи и Джендри:

Я не думаю, что отношения с кем-то сделали бы её более удовлетворённой. Они, вероятней всего, видятся на свадьбах друзей и такие: «О, привет! Как поживаешь?»

Также она категорически отвергла версию о том, что Джон Сноу поспособствовал убийству Короля Ночи, отвлекая мёртвого дракона:

Арья сделала это сама. Если кому-то и нужно отдать должное, то это Мелисандре. Она знала, что должна вложить это в голову Арье... Это были её слова: «карие глаза, голубые глаза, зелёные глаза».

 
Мэйси Уильямс, спасительница мира
Звёзды «Игры престолов» ответили на каверзные вопросы фанатов и рассказали о судьбе своих героев

Костер-Вальдау же завёл любимую пластинку, заявив, что смерть с Серсеей на руках — идеальная кончина для его героя, и он всем доволен. Толпа поспешила с ним не согласиться, но он подчеркнул, что это его личное мнение.

А Хилл пошутил (или нет), что не жалеет о запуске той самой петиции (о пересъёмке восьмого сезона). Шутки шутками, но все мы знаем, как актёр был огорчён таким поворотом дела. Правда, в этот раз он был более сдержан в высказываниях в адрес создателей и вместо этого обвинил прессу в раздувании агрессивной ненавистнической кампании против сериала. А также рассказал, собирался ли Варис отравить Матерь Драконов:

Да, и он не ошибся. Я думаю, он знал, что умрёт, это было неизбежно. Он знал, что не сможет переубедить Джона или Тириона, потому что они были влюблены в Дейенерис, что затуманило их суждения. Он знал, что должен остановить её и, вероятней всего, погибнуть. Это была красивая и достойная смерть.

 
Конлет Хилл, переобувшийся

Андерсон же ответил на волнующий всех вопрос — почему Серый Червь не поступил логично и не убил Джона Сноу:

Он понял, что с него хватит. Все дорогие ему люди мертвы, а он только что узнал, каково это, иметь кого-то близкого. И он решил: «Это жестокое место, и я не хочу больше жить только ради жестокости». Он не хотел больше никого убивать.

 
Джейкоб Андерсон, тайный пацифист

И напоследок поделился крайне интимной, но отнюдь не лишней, информацией о том, что же всё-таки у его героя в штанах:

С членом, без яиц.

Теперь мы знаем всё.

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Игра престолов
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