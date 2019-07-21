Новости блогов — с 9 июля по 21 июля

Михаил Судаков подробно рассматривает новый клип GFriend — Fever. Мило, все танцуют, много вокала, но чего-то не хватает.

Михаил Судаков с интересом реагирует на дебют LANA — Take The Wheel. Русская певица в кей-попе? Чудеса случаются, остаётся пожелать ей успехов и немного поменять музыку.

Михаил Судаков выводит на чистую воду Детектива Пикачу!. Точнее, не его, пушистому ничего не грозит, а нерадивых журналистов.

Кирилл Илюхин снова вещает про «Дестини 2». Новая пушка и новая плюшка.

Кирилл Илюхин любуется на PS1-версию трейлера Death Stranding. Норман Ридус ещё никогда не был столь квадратен.

Кирилл Илюхин рассуждает, куда приведёт мир Deepfake. Примеры использования прилагаются. Пелевин был прав!

Кирилл Илюхин любуется трейлером нового сериала про Ведьмака. Правда, версией якобы от Алексея Германа. Ярмольник в роли Геральта прилагается.