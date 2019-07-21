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Первоисточник: comicbook.com Прямая ссылка на новость:
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Мини-сериал «Локи» обзавёлся примерной датой выхода

Один из наиболее ожидаемый сериалов марвеловской линейки «Локи» вслед за собратьями обзавёлся официальным логотипом и приблизительной премьерной датой — проект с Томом Хиддлстоном в титульной роли выйдет на Disney+ весной 2021 года.

Глава Marvel Studios Кевин Файги сообщил, что мини-сериал будет посвящён приключениям бога обмана после того, как в разгар событий «Мстителей: Фанала» он стащил Тессеракт и смылся из современного Нью-Йорка в 2012 год.

Шоураннером постановки, по неподтверждённым данным, значится Майкл Уолдрон («Рик и Морти»), который также отвечает за сценарий пилотного эпизода и выступает исполнительным продюсером марвеловского мини-сериала.

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Локи
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