Мини-сериал «Локи» обзавёлся примерной датой выхода

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Один из наиболее ожидаемый сериалов марвеловской линейки «Локи» вслед за собратьями обзавёлся официальным логотипом и приблизительной премьерной датой — проект с Томом Хиддлстоном в титульной роли выйдет на Disney+ весной 2021 года.

Глава Marvel Studios Кевин Файги сообщил, что мини-сериал будет посвящён приключениям бога обмана после того, как в разгар событий «Мстителей: Фанала» он стащил Тессеракт и смылся из современного Нью-Йорка в 2012 год.

Шоураннером постановки, по неподтверждённым данным, значится Майкл Уолдрон («Рик и Морти»), который также отвечает за сценарий пилотного эпизода и выступает исполнительным продюсером марвеловского мини-сериала.