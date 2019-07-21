 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
«Пространство» — первые кадры и постер четвёртого сезона «Игра престолов» поставила ещё один рекорд — по номинациям на «Эмми» 2019 года Тайка Вайтити назначен сценаристом и режиссёром «Тора 4» Новости аниме — лучшее за неделю «Аладдин» может обзавестись сиквелом
4
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: wegotthiscovered.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

«Харли Квинн» — свежий трейлер анимационного сериала для взрослых

Анонсированный в прошлом году анимационный комедийный боевик для взрослых «Харли Квинн» обзавёлся свежим трейлером и, пока что, продолжает радовать зрителей столь же свежим юмором. Он расскажет о приключениях мисс Квинзель после разрыва с Джокером и её попытках с помощью Ядовитого плюща и другого сброда дисишного общества попасть в крупнейшую злодейскую группировку — Легион гибели.

Харли Квинн озвучивает Кейли Куоко, Ядовитого Плюща — Лэйк Белл, Джокера — Алан Тьюдик, а Женщину-кошку — Санаа Лэтэн. Актёрский состав также включает Тони Хейла, Джейсона Александера, Кристофера Мелони и Натали Моралес.

Дата премьеры на потоковом сервисе DC Universe пока не сообщается.

4 Обсудить
Темы
 
Харли Квинн
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Потоковый сервис DC готовит мультсериал про Харли Квинн в озвучке Марго Робби
 
«Харли Квинн» — превью мультсериала для потокового сервиса DC Universe
 
Потоковый сервис DC обзавёлся официальным именем и запустил в разработку сериал «Болотная тварь»

Тоже интересно

 
Кино Фонд кино определился с поддержкой проектов лидеров индустрии
 
Кино Рецензия и отзывы на фильм «Прочь»
 
Игры Обзор Nintendo Switch
 
Игры GSC Game World рассказала о реакции Steam на «налог на Google»
 
Кино Безумное кино про безумную любовь Джокера и Харли Квинн
 
Кино Шарлиз Терон оскорбило предложение сыграть в «Чудо-женщине»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2019 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru