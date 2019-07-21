«Харли Квинн» — свежий трейлер анимационного сериала для взрослых

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Анонсированный в прошлом году анимационный комедийный боевик для взрослых «Харли Квинн» обзавёлся свежим трейлером и, пока что, продолжает радовать зрителей столь же свежим юмором. Он расскажет о приключениях мисс Квинзель после разрыва с Джокером и её попытках с помощью Ядовитого плюща и другого сброда дисишного общества попасть в крупнейшую злодейскую группировку — Легион гибели.

Харли Квинн озвучивает Кейли Куоко, Ядовитого Плюща — Лэйк Белл, Джокера — Алан Тьюдик, а Женщину-кошку — Санаа Лэтэн. Актёрский состав также включает Тони Хейла, Джейсона Александера, Кристофера Мелони и Натали Моралес.

Дата премьеры на потоковом сервисе DC Universe пока не сообщается.