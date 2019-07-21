«Роковой патруль» продлён на второй сезон

Первый сезон неожиданного пришедшегося по вкусу зрителям сериала про самую странную в мире команду супергероев-неудачников «Роковой патруль» завершился ещё в мае, а DC Universe всё не озвучивал решение о его будущем. А потому, несмотря на кажущуюся очевидность выбора, фанаты всерьёз обеспокоились, памятуя о недавнем внезапном закрытии «Болотной твари».

Однако 95% от критиков и 90% от зрителей на Rotten Tomatoes с неба не падают, и экранизация супергеройского комикса получила заветное продление — второй сезон должен выйти уже в следующем году. И ещё одна отличная новость заключается в том, что сериал будет показывать также стартующий в начале 2020 года стриминговый сервис HBO Max.

Главные роли исполняют Брендан Фрейзер (Роботмен), Эйприл Боулби (Эластичная Женщина), Мэтт Бомер (Негативный Человек), Дайан Герреро (Безумная Дджейн), Джоиван Уэйд (Киборг), Тимоти Далтон (доктор Найлз Колдер) и Алан Тьюдик (Мистер Никто). Создатель и исполнительный продюсер проекта — Джереми Карвер («Сверхъестественное»).