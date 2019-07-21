Новые сериалы 22–28 июля

На неделе зрителей ждут сразу три многосерийные премьеры. Потоковый сервис Netflix покажет первый сезон космодрамы «Другая жизнь» с Кэти Сакхофф, стриминговая платформа Amazon выкатит первый сезон чёрной экшен-комедии «Пацаны» с Карлом Урбаном, а на кабельном канале Epix состоится премьера «Пенниуорта» о шальных молодых годах дворецкого Брюса Уэйна.
Четверг, 25 июля
фантастика, драма
В ролях Кэти Сакхофф, Тайлер Хэклин, Джастин Чэтвин, Сэмюэл Андерсон, Элизабет Фэйт Ладлоу, Сельма Блэр
Создатель Аарон Мартин
Астронавт Нико Брекинридж в исполнении Кэти Сакхофф возглавляет команду межзвёздного корабля, отправившегося на родину загадочного артефакта, недавно приземлившегося на нашей планете. По прибытии на место экипажу предстоит столкнуться со смертельной опасностью, из-за которой под угрозой оказывается не только миссия исследовательской группы, но и всё население Земли.
Пятница, 26 июля
криминал, драма
В ролях Карл Урбан, Энтони Старр, Эрин Мориарти, Доминик Макэллигот, Чейс Кроуфорд, Карен Фукухара
Создатель Сет Роген, Эван Голдберг, Эрик Крипке
Комикс-первоисточник за авторством Гарта Энниса повествует о мире, населённом супергероями, которые испорчены своим звёздным статусом. Из-за собственной беспечности они часто создают ситуации, угрожающие безопасности всего мира. Поэтому в ЦРУ формируют спецотряд по устранению особо распоясавшихся обладателей сверхспособностей.
ужасы
В ролях Аджиона Алексус, Лиана Либерато, Пейтон Лист, Дориан Браун, Хэйли Рэмм, Брент Ривера
Создатель Р. Ли Флеминг-младший
В первом сезоне компания подруг решает сыграть в игру «Лёгкий, как пёрышко, твёрдый, как доска», в шутку придумывая друг другу жуткие варианты гибели. Но совсем скоро девушки начинают погибать точь-в-точь так, как было предсказано в игре. В продолжении истории Маккена — одна из выживших подруг — оказывается жертвой насланного игрой проклятья. Девушка ищет способы избавиться от смертельной метки, при условии что никто больше не пострадает.
комедия, драма
В ролях Тейлор Шиллинг, Лора Препон, Майкл Джей Харни, Мишель Хёрст, Кейт Малгрю, Джейсон Биггс
Создатель Дженджи Коэн
В центре сюжета — Пайпер Чепман, молодая женщина из благополучной семьи в Нью-Йорке. Пайпер сажают в женскую тюрьму на 15 месяцев за пособничество её бывшей возлюбленной Алекс Воуз, которая занималась контрабандой наркотиков. В тюрьме Пайпер знакомится с интересными женщинами трудной судьбы и встречает свою бывшую девушку, которая также отбывает наказание.
Воскресенье, 28 июля
боевик, детектив, драма
В ролях Джек Бэннон, Бен Элдридж, Хэйнсли Ллойд Беннетт, Дороти Аткинсон, Эмма Коррин, Палома Фэйт
Создатель Бруно Хеллер, Дэнни Кэннон
В своеобразном приквеле истории о Бэтмене речь пойдёт о молодых годах его будущего дворецкого и верного помощника Альфреда Пенниуорта. События разворачиваются в Лондоне 60-х. Завязав с военной службой, ветеран британского спецназа создаёт частную охранную компанию и знакомится с миллиардером Томасом Уэйном, отцом Брюса.
триллер, мистика, ужасы
В ролях Эшли Каммингс, Закари Куинто, Эбон Мосс-Бакрак, Рармиан Ньютон, Дэрби Кэмп, Далтон Хэррод
Создатель Джо Хилл
Первый сезон мистического триллера завершится сдвоенным эпизодом Sleigh House / Gunbarrel. Кабельный канал AMC продлил сериал на второй сезон.