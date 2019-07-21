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Новые сериалы 22–28 июля

На неделе зрителей ждут сразу три многосерийные премьеры. Потоковый сервис Netflix покажет первый сезон космодрамы «Другая жизнь» с Кэти Сакхофф, стриминговая платформа Amazon выкатит первый сезон чёрной экшен-комедии «Пацаны» с Карлом Урбаном, а на кабельном канале Epix состоится премьера «Пенниуорта» о шальных молодых годах дворецкого Брюса Уэйна.

Четверг, 25 июля

 
Премьера+
Netflix
Другая жизнь Another Life

фантастика, драма

В ролях Кэти Сакхофф, Тайлер Хэклин, Джастин Чэтвин, Сэмюэл Андерсон, Элизабет Фэйт Ладлоу, Сельма Блэр

Создатель Аарон Мартин

Астронавт Нико Брекинридж в исполнении Кэти Сакхофф возглавляет команду межзвёздного корабля, отправившегося на родину загадочного артефакта, недавно приземлившегося на нашей планете. По прибытии на место экипажу предстоит столкнуться со смертельной опасностью, из-за которой под угрозой оказывается не только миссия исследовательской группы, но и всё население Земли.

Видео

Пятница, 26 июля

 
Премьера+
Amazon
Пацаны The Boys

криминал, драма

В ролях Карл Урбан, Энтони Старр, Эрин Мориарти, Доминик Макэллигот, Чейс Кроуфорд, Карен Фукухара

Создатель Сет Роген, Эван Голдберг, Эрик Крипке

Комикс-первоисточник за авторством Гарта Энниса повествует о мире, населённом супергероями, которые испорчены своим звёздным статусом. Из-за собственной беспечности они часто создают ситуации, угрожающие безопасности всего мира. Поэтому в ЦРУ формируют спецотряд по устранению особо распоясавшихся обладателей сверхспособностей.

Видео

 
Сезон2
Hulu
Лёгкий, как пёрышко Light as a Feather

ужасы

В ролях Аджиона Алексус, Лиана Либерато, Пейтон Лист, Дориан Браун, Хэйли Рэмм, Брент Ривера

Создатель Р. Ли Флеминг-младший

В первом сезоне компания подруг решает сыграть в игру «Лёгкий, как пёрышко, твёрдый, как доска», в шутку придумывая друг другу жуткие варианты гибели. Но совсем скоро девушки начинают погибать точь-в-точь так, как было предсказано в игре. В продолжении истории Маккена — одна из выживших подруг — оказывается жертвой насланного игрой проклятья. Девушка ищет способы избавиться от смертельной метки, при условии что никто больше не пострадает.

Видео

 
Сезон7
Netflix
Оранжевый — хит сезона Orange Is the New Black

комедия, драма

В ролях Тейлор Шиллинг, Лора Препон, Майкл Джей Харни, Мишель Хёрст, Кейт Малгрю, Джейсон Биггс

Создатель Дженджи Коэн

В центре сюжета — Пайпер Чепман, молодая женщина из благополучной семьи в Нью-Йорке. Пайпер сажают в женскую тюрьму на 15 месяцев за пособничество её бывшей возлюбленной Алекс Воуз, которая занималась контрабандой наркотиков. В тюрьме Пайпер знакомится с интересными женщинами трудной судьбы и встречает свою бывшую девушку, которая также отбывает наказание.

Видео

Воскресенье, 28 июля

 
Премьера+
Epix
Пенниуорт Pennyworth

боевик, детектив, драма

В ролях Джек Бэннон, Бен Элдридж, Хэйнсли Ллойд Беннетт, Дороти Аткинсон, Эмма Коррин, Палома Фэйт

Создатель Бруно Хеллер, Дэнни Кэннон

В своеобразном приквеле истории о Бэтмене речь пойдёт о молодых годах его будущего дворецкого и верного помощника Альфреда Пенниуорта. События разворачиваются в Лондоне 60-х. Завязав с военной службой, ветеран британского спецназа создаёт частную охранную компанию и знакомится с миллиардером Томасом Уэйном, отцом Брюса.

Видео

 
Конец сезона1
AMC
NOS4A2 NOS4A2

триллер, мистика, ужасы

В ролях Эшли Каммингс, Закари Куинто, Эбон Мосс-Бакрак, Рармиан Ньютон, Дэрби Кэмп, Далтон Хэррод

Создатель Джо Хилл

Первый сезон мистического триллера завершится сдвоенным эпизодом Sleigh House / Gunbarrel. Кабельный канал AMC продлил сериал на второй сезон.

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Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
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