Новые сериалы 22–28 июля

Сезон 2

Hulu

В первом сезоне компания подруг решает сыграть в игру «Лёгкий, как пёрышко, твёрдый, как доска», в шутку придумывая друг другу жуткие варианты гибели. Но совсем скоро девушки начинают погибать точь-в-точь так, как было предсказано в игре. В продолжении истории Маккена — одна из выживших подруг — оказывается жертвой насланного игрой проклятья. Девушка ищет способы избавиться от смертельной метки, при условии что никто больше не пострадает.