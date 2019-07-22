Мистический триллер «NOS4A2» получил от AMC второй сезон

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Кабельный канал AMC продлил «NOS4A2» а второй сезон из десяти эпизодов. Мистический триллер является экранизацией одноимённого романа Джо Хилла, и в первом сезоне создатели сериала предусмотрительно не экранизировали книгу полностью, оставив материал для продолжения.

Главная героиня — молодая художница Виктория Маккуин (Эшли Каммингс), обладающая удивительным даром находить утерянное, который выводит её на путь Чарли Мэнкса (Закари Куинто) — бессмертного монстра в человеческом обличье. Чудовище питается душами похищенных детей, отправляя их в созданную его воображением страну. Рискуя собственной жизнью, Виктория ищет способы одолеть древнее зло и освободить его несчастных жертв из ледяной тюрьмы вечного Рождества.

Сценарием занимается шоураннер Джейми О’Брайен («Ад на колёсах», «Бойся ходячих мертвецов»); наряду с Хиллом и Лорен Коррао он также является исполнительным продюсером сериала. В производстве участвуют AMC Studios и Tornante Television.