 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2024 Фильмы 2025 Фильмы 2026 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2024 Сериалы 2025 Сериалы 2026 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Неделя кино на КГ — главные новости 5–11 января Адские нагрузки Алана Ричсона на съёмках боевой фантастики «Машина войны» Строгая учительница готовится к соревнованиям на скейте в тизер-трейлере комедии «Своя в доску» Кого ещё призывают из Техаса: Глен Пауэлл стал продюсером сериала по мотивам ужастика «Техасская резня бензопилой» Боевая балерина Ана де Армас станет спецагентом в шпионском сериале от создателя «Родины»
• • •
 
1
СЕРИАЛЫ
304

Представлен логотип супергеройского сериала «Фонари» в духе «Настоящего детектива»

Источник: DC Studios

Потихоньку приближается релиз сериала про Зелёных фонарей из комиксов DC. Премьера шоу «Фонари» от DC Studios состоися в конце лета этого года. И за месяцы до премьеры был представлен логотип проекта.

По атмосфере «Фонари» заявлены в духе «Настоящего детектива». В шоу из восьми эпизодов двое супергероев из Корпуса Зелёных фонарей будут расследовать убийство в американской глубинке. Этими Зелёными фонарями являются новобранец Джон Стюарт и легендарный Хэл Джордан. Роль Стюарта сыграл Аарон Пьер, а Джордана — Кайл Чендлер.

Промо-арт сериала «Фонари»

Шоураннером проекта стал Крис Манди («Озарк»). Он, Дэймон Линделоф («Остаться в живых», «Хранители») и автор комиксов DC Том Кинг значатся сценаристами и исполнительными продюсерами шоу.

«Фонари» выйдут на канале HBO и стриминговом сервисе HBO Max. Сериал является частью обновлённой кинематографической вселенной DC.

Теги
ГалереяФонариDCHBO Max
Комментарии (1)

Ещё на эту тему

2Канал The CW закрыл драмеди «Хороший коп, плохой коп» с Клэнси Брауном после первого сезона 5Идут съёмки сериала «Каменская. Перезагрузка» с Юлией Хлыниной в главной роли 11В планах на «Разделение» третий и четвёртый сезоны, а создатели шоу не против идеи других проектов по вселенной

Тоже интересно

1Dynamite снова соберёт своих красавиц-героинь в новом выпуске палп-антологии Savage Tales 2Казахское издательство выпустит несколько комиксов от DC Comics 10Альфред Молина и Джина Дэвис столкнутся с монстром в новой фантастике от создателей «Очень странных дел» 29Экранный «Битлз» в полном составе: Пол Мескал, Джозеф Квинн, Барри Кеоган и Харрис Дикинсон 0Рецензия и отзывы на фильм «Поймать монстра»

Далее на КГ

5
Идут съёмки сериала «Каменская. Перезагрузка» с Юлией Хлыниной в главной роли
 0
Горшок, Вдова, Князь и Принцесса на новых постерах фэнтези «Король и Шут. Навсегда»
 8
Педро Паскаль вынужден торговать лицом в новом трейлере фильма «Мандалорец и Грогу»
 5
Netflix потерпит: Warner Bros. Discovery семь дней будет изучать новое предложение о покупке от Paramount Skydance
 2
Канал The CW закрыл драмеди «Хороший коп, плохой коп» с Клэнси Брауном после первого сезона
 1
Дэнни ДеВито отстрелялся: Дуэйн Джонсон прощается с любимым делом на съёмках «Джуманджи 3»
 5
Новые сериалы недели: эротический триллер «56 дней» с Дав Камерон
 1
Криминальная Америка: издательство IDW анонсировало целых три комикса на уголовную тему
 0
Кобра, энергон и дозы ужастика: вот что ждёт серию G.I. Joe в новом сюжете
 3
Телеовощи. Выпуск 638: Спидран до секса
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Игры Легендарный комдив Чапаев и его верный ординарец Петька из культовой игры вернутся к нам в новом комиксе
 
Кино «Лaзep-шoy „Tpи дeбилa“» — юбилейный выпуск в прямом эфире
 
Аниме В российский прокат запланирован выход аниме-фильма «Новый Инициaл „Ди“. Легенда 1: Пробуждение»
 
Кино Хороший ход! «Голодные игры: Рассвет Жатвы» вернут Дженнифер Лоуренс и Джоша Хатчерсона
 
Кино До первой крови: стартовали съёмки приквела «Джон Рэмбо» без участия Сильвестра Сталлоне (фото)
 
Кино Экшен «Гренландия 2: Миграция» вернул Джерарда Батлера в пиковую форму
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2024 Фильмы 2025 Фильмы 2026 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2024 Сериалы 2025 Сериалы 2026 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

Телеграм ВКонтакте Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0ЕВА
 
 
3Телеовощи – 638: Спидран до секса
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
2Лазер-шоу «Три дебила» – 712: «Гренландия 2», «Волчок», экранизация японской инди-игры, ролики с Супербоула, «На помощь!»
 
0ЕВА – 672: Стеснительный абьюзер
 
0Телеовощи – 637: Песнь о легендарном таланте
 
1Ноль кадров в секунду – 617: Максимализм, бессмысленный и беспощадный
 
4Лазер-шоу «Три дебила» – 711: «Опасный дуэт», метаремейк «Анаконда», Генри Кавилл с катаной, испорченный «Сайлент Хилл», «Левша»
 
2Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 129: Интервью с Сергеем Цилюриком
 
3ЕВА – 671: Слишком ленива, чтобы упасть
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

Новые комментарии

© 2002–2026 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru