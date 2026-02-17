Представлен логотип супергеройского сериала «Фонари» в духе «Настоящего детектива»

Потихоньку приближается релиз сериала про Зелёных фонарей из комиксов DC. Премьера шоу «Фонари» от DC Studios состоися в конце лета этого года. И за месяцы до премьеры был представлен логотип проекта.

По атмосфере «Фонари» заявлены в духе «Настоящего детектива». В шоу из восьми эпизодов двое супергероев из Корпуса Зелёных фонарей будут расследовать убийство в американской глубинке. Этими Зелёными фонарями являются новобранец Джон Стюарт и легендарный Хэл Джордан. Роль Стюарта сыграл Аарон Пьер, а Джордана — Кайл Чендлер.

Шоураннером проекта стал Крис Манди («Озарк»). Он, Дэймон Линделоф («Остаться в живых», «Хранители») и автор комиксов DC Том Кинг значатся сценаристами и исполнительными продюсерами шоу.

«Фонари» выйдут на канале HBO и стриминговом сервисе HBO Max. Сериал является частью обновлённой кинематографической вселенной DC.