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«Порно» — трейлер сериала Тины Канделаки о высоких чувствах

В сети появился первый трейлер российского сериала с незатейливым, зато конкретным названием «Порно». Чудо отечественного телепрома будет выходить на потоковом сервисе «Амедиатека». Оный, видимо, мечтает о лаврах зарубежных стриминговых гигантов, чтобы смело и раскрепощённо, правда, с оговоркой — без особых затрат.

Продюсирует проект обнаружившая в себе творческую жилку Тина Канделаки.

Многосерийная драма поведает о, несомненно, глубоких и, что немаловажно, искренних чувствах актёра и актрисы из порнофильмов. Главных героев играют Аглая Тарасова («Лёд») и Илья Малаков («Легенда о Коловрате»).

Производством занимается студия Goose Goose Films. Премьеру обещают в следующем году.

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