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Свежие кадры из «Проклятой»: суровый Мерлин и загоревший Артур

Официальный твиттер-аккаунт потокового сервиса Netflix выложил в сеть свежие промо-кадры из 10-серийного фэнтези «Проклятая». Знакомимся с новыми персонажами и актёрами, которые их воплощают. На первом снимке уже знакомая аудитории обеспокоенная главная героиня Нимуэ (Кэтрин Лэнгфорд).

Кадры из сериала «Проклятая»

На втором кадре — заподозривший недоброе волшебник Мерлин (Густаф Скарсгард), а на третьем — средневековый наёмник Артур (Девон Террелл). Обычно не так представляешь себе будущего легендарного венценосца.

Промо-арт сериала «Проклятая» Промо-арт сериала «Проклятая»

Экранизация графического романа Фрэнка Миллера по мотивам артуровских легенд повествует о девушке с мистическим даром по имени Нимуэ, обречённой стать Владычицей Озера. После смерти матери она встречает наёмника Артура; вместе они отправляются на поиски Мерлина, чтобы отдать ему древний меч. За время путешествия Нимуэ становится символом отваги и сопротивления силам наводящих ужас Красных Рыцарей под предводительством Короля Утера.

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