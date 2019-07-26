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Первоисточник: www.thewrap.com Прямая ссылка на новость:
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«Мир Дикого Запада» может получить продление на четвёртый и пятый сезоны

Затевавшийся как замена «Игре престолов» «Мир Дикого Запада» пока таковою не стал, но HBO не теряет надежды. Третий сезон технотриллера выйдет в первой половине следующего года, а в планах — как минимум, ещё два.

Подписанный в апреле этого года 150-миллионный контракт шоураннеров проекта Джонатана Нолана и Лизы Джой с Amazon всерьёз озадачил фанатов, заставив усомниться в безоблачности будущего сериала. Но, со слов программного директора телеканала Кейси Блойса, поводов для беспокойства нет:

Они [Нолан и Джой] на 100% в деле. У нас есть контракты на четвёртый и пятый сезоны. Так что, сделка [с Amazon], полагаю, касается всего, кроме «Мира Дикого Запада». И они абсолютно преданны сериалу. Поэтому я не переживаю о том, что их приоритеты изменятся, ведь это не так.

А вот о чём стоило бы переживать, так это о качестве производимого контента и о том, чтобы зрители разочаровались в сериале не раньше последнего сезона.

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Темы
 
Мир Дикого Запада Игра престолов
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