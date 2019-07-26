Джефф Бриджес сыграет главную роль в криминальном триллере «Старик» от создателей «Чёрных парусов»

Брутальности на малых экранах в ближайшее время прибавится. Джефф Бриджес (« Ничего хорошего в отеле „Эль Рояль“») возглавил актёрский состав многосерийной драмы «Старик» (The Old Man) для кабельного канала FX. За сценарий отвечают создатели пиратской драмы «Чёрные паруса» Джон Стейнберг и Роберт Ливайн.

Телеэкранизация одноимённого романа Томаса Перри повествует о пенсионере Дэне Чейсе (Бриджес), в молодости служившем в ЦРУ. Он уже давным-давно ушёл из профессии и никак не связан с делами внешней разведки, но когда на пороге его дома объявляются убийцы, матёрый оперативник понимает, что у него нет будущего, пока он не разберётся с грехами прошлого.

В позапрошлом году этот же проект разрабатывали, планируя взять на главную роль Сэмюэла Л. Джексона, но не срослось.

Сценаристы входят в команду исполнительных продюсеров наравне с Бриджесом, Уорреном Литтфилдом («Фарго»), Дэном Шоцем и Дэвидом Шиффом. Производством руководит Fox 21 TV Studios в сотрудничестве с The Littlefield Company. Съёмки пилота начнутся этой осенью.