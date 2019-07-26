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«Праведные Джемстоуны» — трейлер и постер сатирической комедии о проповедниках

Кабельный канал опубликовал полноценный трейлер и постер многосерийной комедии «Праведные Джемстоуны» с Дэнни Макбрайдом и Джоном Гудманом. Премьера сериала состоится 18 августа.

Это полная сатиры и абсурдистского юмора история о всемирно известном и безобразно богатой семье телевизионных проповедников Джемстоунов. Невзирая на бешеную популярность, «благочестивому» семейству не приходится почивать на лаврах — кругом завистники, конкуренты и враги, которые только и мечтаю занять их место.

В актёрский состав сериала также входят Адам Дивайн, Эди Паттерсон, Кэссиди Фриман, Дермот Малруни, Тони Кавалеро, Тим Балч, Грег Алан Уильямс и Уолтон Гоггинс. Макбрайд снял первый сезон по собственному сценарию; он же числится исполнительным продюсером проекта наравне с Джоди Хиллом и Дэвидом Гордоном Грином.

Постер:

Постеры сериала «Праведные Джемстоуны»
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Видео Праведные Джемстоуны
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