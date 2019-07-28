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Первоисточник: tvseriesfinale.com Прямая ссылка на новость:
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Amazon попрощался с «Романовыми» после первого сезона

Стриминговый сервис Amazon отказался продлевать антологию «Романовы» Мэттью Вайнера («Клан Сопрано», «Безумцы»). Проект остался незамеченным критиками и зрителями, поэтому восьмисерийный первый сезон стал для него последним. Вдобавок, сериалу никак не могло пойти на пользу сотрудничество с продюсерской студией Харви Вайнтштейна. Правда, с совместным производством было покончено ещё перед съёмками.

Сериал рассказывает о разбросанных по миру людях, искренне считающих себя потомками российской императорской семьи. Эпизоды, представляющие собой отдельные истории, разнятся не только сюжетной линией, но и актёрским составом, а также местом действия.

В сериале снялись Кристина Хендрикс, Изабель Юппер, Аарон Экхарт, Аманда Пит, Марта Келлер, Джек Хьюстон, Джон Слэттери, Кори Столл, Джанет Монтгомери, Эндрю Рэннеллс, Майк Дойл, Джей Джей Филд, Пол Райзер, Ноа Уайли и другие.

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Темы
 
Романовы
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