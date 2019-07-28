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Первоисточник: tvseriesfinale.com Прямая ссылка на новость:
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Наркоманская комедия «Сегодня апокалипсис» поставила рейтинговый антирекорд

Стильный, модный, молодёжный сериал «Сегодня апокалипсис» Грегга Араки не прижился на кабельном канале Starz. Сюрреалистическая комедия о сексе и наркоте стала самым низкорейтинговым сериалом канала с показателем 0,2 в ключевой возрастной категории «18–49 лет» при 89 тыс. просмотров на эпизод. Вторым тягчайшим грехом проекта стала его неспособность привлечь достаточное количество женской аудитории.

Улисс (Эван Джогиа), Карли (Келли Берглунд), Форд (Бо Мирчофф) и Северин (Роксана Мескида) из современного Лос-Анджелеса пребывают в постоянных поисках себя, переживая множество приключений в погоне за сексом, любовью и славой. В хаосе случайных интрижек, знакомств и увеселений Улисса начинают преследовать странные, предостерегающие видения, заставляющие главного героя гадать: то ли он стал свидетелем кошмарного мистического заговора, то ли курит слишком много травы.

Глава Starz Джеффри Хирш заявил, что сериал «отличный», но продлевать они его, конечно же, не будут.

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Сегодня апокалипсис
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