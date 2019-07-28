 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Культовый ужастик «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» отправляется на малые экраны «Мстители: Финал» — самый кассовый фильм в мире Махершала Али — официально новый Блэйд Шоураннер «Ведьмака» обещает: зрителей ждёт «очень взрослый» сериал «Король Лев» — где герой фильма, а где настоящее животное?
1
СЕРИАЛЫ
 
Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Новые сериалы 29 июля — 4 августа

Многосерийных премьер в ближайшие семь дней не предвидится. Зато потоковый сервис Netflix покажет третий сезон драмеди «Дорогие белые», CBS All Access — первый эпизод второго сезона «Странного ангела», а на кабельном канале AMC стартует финальный сезон телекомикса «Проповедник».

Среда, 31 июля

 
Конец сезона5
The CW
Девственница Джейн Jane the Virgin

драма, комедия, семейный

В ролях Джина Родригес, Андреа Наведо, Яэль Гробглас, Джастин Бальдони, Энтони Мендес, Айвон Колл

Создатель Дженни Снайдер Урмен

Восемнадцатая серия пятого сезона под названием Chapter Ninety-Nine станет заключительной для сериала.

Видео

 
Конец сезона10
FXX
Спецагент Арчер Archer

мультфильм, комедия

В ролях Х. Джон Бенжамин, Джуди Грир, Крис Парнелл, Аиша Тайлер, Джессика Уолтер, Адам Рид

Создатель Адам Рид, Мэтт Томпсон

Десятый сезон анимационной чёрной комедии завершится девятым эпизодом Robert De Niro. Канал FXX продлил мультсериал на одиннадцатый сезон.

Видео

Четверг, 1 августа

 
Сезон2
CBS All Access
Странный ангел Strange Angel

драма

В ролях Руперт Френд, Джек Рейнор, Ки Чен, Питер Марк Кендалл, Майкл Гэстон, Дэн Донохью

Создатель Марк Хейман

Драма, основанная на романе Джорджа Пендла, поведает о жизни загадочного гения Джека Парсонса. Живший в 1940-х годах в Лос-Анджелесе, днём он был учёным-ракетостроителем, ночью — участником ритуальных оргий и последователем оккультиста Алистера Кроули.

Видео

 
Сезон3
Netflix
Ши-Ра и Непобедимые принцессы She-Ra and the Princesses of Power

анимация, приключения, фэнтези

В ролях Эйми Карреро, Карен Фукухара, ЭйДжей Мичалка, Маркус Скрибнер, Решма Шетти, Лоррейн Туссен

Создатель Ноэль Стивенсон

Это история о девочке-сироте по имени Адора, чья родина находится под гнётом злобного Хорда. Однажды она находит магический меч, который превращает её в легендарную принцессу-воина Ши-Ра. Вступив в битву со злом, она знакомится с другими волшебными принцессами и Сопротивлением, которое становится её новой семьёй.

Видео

 
Конец сезона2
Freeform
Сирена Siren

драма, мистика

В ролях Алекс Роу, Элайн Пауэлл, Фола Эванс-Акингбола, Йен Вердан, Рина Оуэн

Создатель Эмили Уайтселл

Второй сезон мистической драмы завершится шестнадцатой серией New World Order. В мае канал Freeform продлил сериал на третий сезон.

Видео

 
Конец сезона5
The CW
Я — зомби iZombie

детектив, фантастика

В ролях Роуз Макивер, Малкольм Гудвин, Рахул Коли, Роберт Бакли, Дэвид Андерс, Алекс Паунович

Создатель Роб Томас, Дайан Руджеро

Тринадцатый эпизод пятого сезона All's Well That Ends Well станет завершающим для сериала.

Видео

Пятница, 2 августа

 
Сезон3
Netflix
Дорогие белые Dear White People

комедия, драма

В ролях Брэндон Пи Белл, Логан Браунинг, Марке Ричардсон II, Антониетта Робертсон, Эшли Блейн Физерсон, Джон Патрик Амедори

Создатель Джастин Симиен

Сатирическая драмеди, основанная на одноимённой полнометражной картине 2014 года, рассказывает о событиях, развернувшихся в престижном американском колледже, который входит в знаменитую Лигу плюща. На организованной студентами-афроамериканцами вечеринке вспыхивает нешуточный конфликт, который очень скоро перерастает в студенческие волнения.

Видео

 
Агенты Щ.И.Т. Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D.

боевик, драма, научная фантастика

В ролях Кларк Грегг, Минг-На Вен, Бретт Далтон, Хлоя Беннет, Йен де Кестекер, Элизабет Хенстридж

Создатель Джосс Уидон, Джед Уидон, Морисса Танчароэн

Тринадцатый эпизод New Life завершит шестой сезон фантастического экшена. Канал ABC продлил сериал на седьмой — заключительный — сезон в прошлом году.

Видео

 
Конец сезона1
DC Universe
Болотная тварь Swamp Thing

фантастика, ужасы

В ролях Кристал Рид, Энди Бин, Дерек Мирс, Мария Стэн, Джерил Прескотт, Дженнифер Билз

Создатель Марк Верхайден, Гари Доберман

Десятая серия под заголовком Loose Ends станет заключительной для первого сезона и сериала. Проект закрыли после выхода первой серии.

Видео

Воскресенье, 4 августа

 
Сезон4
AMC
Проповедник Preacher

драма, триллер, мистика

В ролях Доминик Купер, Рут Негга, Джозеф Гилган, Люси Гриффитс, Йен Коллетти, Грэм Мактавиш

Создатель Сет Роген, Эван Голдберг

Главный герой — Джесси Кастер, утративший веру проповедник из крохотного техасского городка Эннвиль; в протагониста вселилось сверхъестественное существо по имени Генезис. Вместе со своей бывшей подружкой Тюлип О’Хара и ирландским вампиром Кэссиди он отправляется на поиски Бога, который самовольно покинул небеса, с намерением вернуть его обратно. Как оказалось, только проповеднику под силу выполнить эту, мягко говоря, непростую миссию.

Видео

1 Обсудить
Темы
 
Превью
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Тоже интересно

 
Кино Станет ли Дэдпул участником команды Мстителей?
 
Кино Утечка раскрыла планы Marvel на Четвёртую фазу
 
Кино Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 297: Упоротые антисоветчики
 
Вакансии на КГ
 
Кино «Мстители: Война бесконечности» — телеролик с Суперкубка
 
Кино «Обитель зла: Последняя глава» — постер
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
Игрок в Fortnite занял второе место на мировом турнире, используя контроллерНа YouTube появилось видео отменённой Need for Speed: Most Wanted 2Слух: EA пpоведёт собственную конференцию нa Gamescom 2019QuakeCon 2019: хаб для отдыха Думгая и 48 минут одиночного режима Doom EternalИстория с обвиняемой в жестоком обращении с животными стримершей получила продолжение
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2019 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru