Новые сериалы 29 июля — 4 августа

Многосерийных премьер в ближайшие семь дней не предвидится. Зато потоковый сервис Netflix покажет третий сезон драмеди «Дорогие белые», CBS All Access — первый эпизод второго сезона «Странного ангела», а на кабельном канале AMC стартует финальный сезон телекомикса «Проповедник».
Среда, 31 июля
драма, комедия, семейный
В ролях Джина Родригес, Андреа Наведо, Яэль Гробглас, Джастин Бальдони, Энтони Мендес, Айвон Колл
Создатель Дженни Снайдер Урмен
Восемнадцатая серия пятого сезона под названием Chapter Ninety-Nine станет заключительной для сериала.
мультфильм, комедия
В ролях Х. Джон Бенжамин, Джуди Грир, Крис Парнелл, Аиша Тайлер, Джессика Уолтер, Адам Рид
Создатель Адам Рид, Мэтт Томпсон
Десятый сезон анимационной чёрной комедии завершится девятым эпизодом Robert De Niro. Канал FXX продлил мультсериал на одиннадцатый сезон.
Четверг, 1 августа
драма
В ролях Руперт Френд, Джек Рейнор, Ки Чен, Питер Марк Кендалл, Майкл Гэстон, Дэн Донохью
Создатель Марк Хейман
Драма, основанная на романе Джорджа Пендла, поведает о жизни загадочного гения Джека Парсонса. Живший в 1940-х годах в Лос-Анджелесе, днём он был учёным-ракетостроителем, ночью — участником ритуальных оргий и последователем оккультиста Алистера Кроули.
анимация, приключения, фэнтези
В ролях Эйми Карреро, Карен Фукухара, ЭйДжей Мичалка, Маркус Скрибнер, Решма Шетти, Лоррейн Туссен
Создатель Ноэль Стивенсон
Это история о девочке-сироте по имени Адора, чья родина находится под гнётом злобного Хорда. Однажды она находит магический меч, который превращает её в легендарную принцессу-воина Ши-Ра. Вступив в битву со злом, она знакомится с другими волшебными принцессами и Сопротивлением, которое становится её новой семьёй.
Пятница, 2 августа
комедия, драма
В ролях Брэндон Пи Белл, Логан Браунинг, Марке Ричардсон II, Антониетта Робертсон, Эшли Блейн Физерсон, Джон Патрик Амедори
Создатель Джастин Симиен
Сатирическая драмеди, основанная на одноимённой полнометражной картине 2014 года, рассказывает о событиях, развернувшихся в престижном американском колледже, который входит в знаменитую Лигу плюща. На организованной студентами-афроамериканцами вечеринке вспыхивает нешуточный конфликт, который очень скоро перерастает в студенческие волнения.
боевик, драма, научная фантастика
В ролях Кларк Грегг, Минг-На Вен, Бретт Далтон, Хлоя Беннет, Йен де Кестекер, Элизабет Хенстридж
Создатель Джосс Уидон, Джед Уидон, Морисса Танчароэн
Тринадцатый эпизод New Life завершит шестой сезон фантастического экшена. Канал ABC продлил сериал на седьмой — заключительный — сезон в прошлом году.
фантастика, ужасы
В ролях Кристал Рид, Энди Бин, Дерек Мирс, Мария Стэн, Джерил Прескотт, Дженнифер Билз
Создатель Марк Верхайден, Гари Доберман
Десятая серия под заголовком Loose Ends станет заключительной для первого сезона и сериала. Проект закрыли после выхода первой серии.
Воскресенье, 4 августа
драма, триллер, мистика
В ролях Доминик Купер, Рут Негга, Джозеф Гилган, Люси Гриффитс, Йен Коллетти, Грэм Мактавиш
Создатель Сет Роген, Эван Голдберг
Главный герой — Джесси Кастер, утративший веру проповедник из крохотного техасского городка Эннвиль; в протагониста вселилось сверхъестественное существо по имени Генезис. Вместе со своей бывшей подружкой Тюлип О’Хара и ирландским вампиром Кэссиди он отправляется на поиски Бога, который самовольно покинул небеса, с намерением вернуть его обратно. Как оказалось, только проповеднику под силу выполнить эту, мягко говоря, непростую миссию.