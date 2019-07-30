«Острые козырьки» — трейлер пятого сезона знаменитой гангстерской драмы

Канал BBC One опубликовал первый трейлер пятого сезона «Острых козырьков». Криминальная драма о знаменитом семействе из Бирмингема вернётся на экраны в этом году, правда, телевещатель, по обыкновению, не спешит с объявлением даты.

События продолжения гангстерской семейной саги разворачиваются на фоне финансового кризиса 1929 года. Получивший место в парламенте Томас Шелби знакомится с харизматичным политиком, обладающим смелыми взглядами на будущее Британии. От исхода их взаимоотношений будет зависеть судьба не только семейства Шелби, но и всей нации.

В сериале снимаются Киллиан Мёрфи, Хелен Маккрори, Пол Андерсон, Финн Коул, Кейт Филлипс, Софи Рандл, Чарли Мёрфи, Наташа О’Кифф, Эйдан Гиллен, Джек Роуэн, Кингсли Бен-Адир и Аня Тейлор-Джой.

Шоураннером, сценаристом и исполнительным продюсером остаётся Стивен Найт («Табу»). Пятый сезон срежиссировал Энтони Бирн («Последнее королевство»).