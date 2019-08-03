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Первоисточник: bgr.com Прямая ссылка на новость:
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Участник творческой команды сериала по «Властелину колец» рассказал о проекте

Один из участников недавно объявленной творческой команды сериала по вселенной «Властелина колец» — исследователь трудов Толкиена Том Шиппи — пообщался с порталом TolkienGesellschaft и рассказал, что ему известно о проекте.

По словам литературоведа, Amazon планирует 20-серийный первый сезон, который выйдет на экраны не раньше 2021 года. Съёмочный процесс ещё не начался, потому что впереди много подготовительной работы.

Также Шиппи отметил, что авторы проекта могут пользоваться относительной творческой свободой, поскольку Вторая эпоха Средиземья, когда развиваются основные события сериала, у Толкиена детально не прописана. Главное, уважать канон и хронологию первоисточника.

По словам Шиппи, невзирая на широту возможностей в создании новых персонажей и сюжетов, представители Tolkien Estate настаивают, чтобы в основных чертах Вторая эпоха сохраняла свой канонический вид. В это время произошло несколько основополагающих событий: были выкованы Кольца Власти, пал Нуменор и состоялась битва Саурона против Последнего союза эльфов и людей, где правитель Гондора Исилдур завладел Кольцом Всевластия. Сценаристы вольны в сериале ответить на любые вопросы, которые остались открытыми в литературном первоисточнике, но они не должны противоречить ничему, что зафиксировано Толкиеном.

Велика вероятность, что зрителей ждёт знакомство с великим Сауроном во плоти, когда большинство знаменательных событий в жизни Средиземья было связано именно с его кипучей деятельностью.

События Первой и Третьей эпохи в проекте Amazon отображаться не будут, поскольку у потокового сервиса нет на них прав.

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