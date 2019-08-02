Сет Роген исполнит роль «Агента Коулсона» во втором сезоне «Пацанов»

Мгновенно ставшие хитом, а продление получившие ещё раньше «Пацаны» от Amazon уже вовсю планируют второй сезон. Cоздатель сериала Эрик Крипке («Сверхъестественное») по большому секрету рассказал, что актёрский состав продолжения почти наверняка усилит собой его продюсер и идейный вдохновитель Сет Роген. Но в отличие от камео первого сезона, это будет куда более значимым.

По сюжету владеющая «Семёркой» компания Vought создала собственную киновселенную Vought Cinematic Unvierse (все совпадения случайны) и задумала снять блокбастер со всеми супергероями — в этом то фильме и должен появится Роген:

Во втором сезоне мы снимаем фильм в рамках сериала, который называется «Семёрка. Начало». И мы говорили о том, как было бы здорово, если бы Сет [Роген] стал одним из главных персонажей того фильма, кого-то вроде Агента Коулсона для группы. Если его график позволит, мы сделаем это. Эрик Крипке, знатный тролль

Помимо него, по слухам, к продолжению должна примкнуть Ая Кэш («Ты — воплощение порока») в роли главного злодея, нацистского суперсолдата и фанатика. В первом сезоне главные роли исполнили Карл Урбан, Джек Куэйд, Томер Капон, Карен Фукухара, Лас Алонсо, Энтони Старр, Эрин Мориарти, Доминик Макэллигот, Чейс Кроуфорд, Элизабет Шу, Джесси Т. Ашер, Нэйтан Митчелл и Саймон Пегг.

В ожидании новых серий томиться ещё очень долго.