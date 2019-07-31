Создатель «Пацанов» рассказал, какую сцену Amazon не допустил до эфира

Один из создателей безбашенного супергеройского экшена «Пацаны» Эрик Крипке ответил на вопросы фанатов в Reddit и рассказал, какая сцена показалась Amazon настолько неприемлемой, что он категорически отказался включать её в финальную версию. На словах всё весьма безобидно, особенно по меркам сериала, — Хоумлендер всего-навсего мастурбирует на крыше одного из зданий Нью-Йорка:

Была одна сцена, когда Amazon сказал «Да ну нахер», ты должен убрать её. И я не совсем понимаю почему, учитывая всё, что происходит в сериале: во второй серии Хоумлендер стоит на одном из орлов крыши Крайслер-Билдинг. Он стягивает штаны и начинает мастурбировать, приговаривая: «Я могу делать всё, что захочу», пока не кончает прямо на весь Нью-Йорк. Энтони [Старр] был великолепен в этой сцене. Amazon посчитал её необязательной. Я же думал, что это многое говорит нам о его [героя] психике. Справедливости ради, они [руководство Amazon] были весьма великодушны, и это стало единственной битвой, которую я проиграл в первом сезоне. Эрик Крипке, тот ещё извращенец

Что ж, учитывая что сериал уже получил досрочное продление на второй сезон, у Крипке будет ещё масса шансов сделать его содержимое ещё более упоротым.