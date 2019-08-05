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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:
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Седьмой сезон станет для «Сотни» финальным

Даже The CW иногда закрывает свои сериалы. Телеканал решил, что продлённая им в апреле на 16-серийный седьмой сезон «Сотня» оным и закончится. Правда, сделал он это исключительно с подачи создателя проекта Джейсона Ротенберга, сообщившего новость в своём твиттере и поблагодарившего The CW за возможность завершить историю на своих условиях.

Постапокалиптическая драма по книжной серии Кэсс Морган повествует о сотне юных правонарушителей, отправленных на Землю спустя 97 лет после апокалипсиса. Подростки начнут тяжелейшую борьбу за выживание, которая будет длиться годы и навсегда изменит их жизни.

В сериале снимаются Элайза Тейлор, Пейдж Турко, Боб Морли, Мари Авгеропулос, Линдси Морган, Кристофер Ларкин, Генри Йен Кьюсик, Тася Телес и другие. Ротенберг числится исполнительным продюсером проекта наряду с Лесли Моргенштейном («Дневники вампира»). Производство курируют Bonanza Productions Inc., Alloy Entertainment, Warner Bros. Television и CBS Television Studios.

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Сотня
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