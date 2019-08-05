Amazon присоединился к комедийному ужастику «Искатели истины» с Саймоном Пеггом и Ником Фростом

Два года назад давние друзья и коллеги Саймон Пегг и Ник Фрост (кинотрилогия «Кровь и мороженое») основали собственную независимую продюсерскую студию Stolen Picture для выпуска фильмов и сериалов. Год назад в производство ушёл её первый многосерийный проект — комедийный ужастик «Искатели истины», который на днях обзавёлся международным дистрибьютором — за пределами Великобритании сериал будет показывать потоковый сервис Amazon.

Гас (Фрост) и Дэйв (Пегг) решают вместе исследовать и фиксировать на видео различную паранормальную активность по всей Великобритании. Прихватив с собой самодельные приборы для обнаружения потусторонних сущностей, современные охотники за привидениями наведаются в кишащие призраками церкви, подземные бункеры и заброшенные лечебницы, а позже будут делиться видеоотчётами своих экспедиций в сети. Чем дальше, тем опаснее будут их исследования, и вскоре главным героям предстоит иметь дело с масштабным заговором, угрожающим всему человечеству.

Фрост и Пегг выступают создателями сериала наряду с Майлзом Кетли. Съёмки восьмисерийного первого сезона начнутся в сентябре.