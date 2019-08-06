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Свежие кадры из сериала «Бэтвумен»

В сети появились свежие кадры из супергеройской экшен-драмы «Бэтвумен», и некоторые снимки свидетельствуют, что главная героиня знает толк в извращениях. Судя по всему, со злодейкой Элис у них непростые и страстные взаимоотношения, не оставляющие времени на скуку.

Криминальная экшен-драма Кэролайн Дрис («Дневники вампира») и Грега Берланти рассказывает о матёрой лесбиянке Кейт Кейн (Руби Роуз), напялившей волосатый шлем и стянутый у Бэтмена костюм, чтобы в образе народной мстительницы Бэтвумен покончить с беззаконием в родном Готэме.

Премьера состоится 6 октября на телеканале The CW.

8
Кадры из сериала «Бэтвумен»
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