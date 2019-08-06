Главную роль в спин-оффе «Ходячих мертвецов» сыграет бисексуальный гендерфлюид Нико Торторелла

Кабельный канал AMC с гордостью сообщает, что для свежего безымянного спин-оффа «Ходячих мертвецов» отыскался идеальный исполнитель ведущей партии — бисексуальный и гендерфлюидный актёр Нико Торторелла («Последователи»). Не может быть, чтобы его сексуальные девиации никак не отразились на персонаже — он просто обязан их унаследовать, дабы утвердить новые нормы постапокалиптической реальности.

Драма поведает о первом поколении людей, выросших в мире, охваченном зомби-эпидемией. Одни станут героями, другие — злодеями, но в конце концов все они изменятся навсегда, повзрослеют и утвердятся в своих взглядах на мир. Торторелла сыграет персонажа по имени Феликс — честного, верного данному слову и бесстрашно вступающего в бой во имя признания и спасения других.

Также в сериале снимаются Аннет Махендру, Алайя Ройял, Алекса Мансур, Николас Канту и Хэл Кампстон. Съёмки сериала под присмотром шоураннера и соавтора Мэтта Негрете уже начались и проходят в окрестностях Ричмонда, штат Вирджиния. Режиссирует Джордан Вот-Робертс («Конг: Остро черепа»). Премьера намечена на следующую весну.