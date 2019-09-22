Новые сериалы 23–29 сентября

Сезон 6

FOX

Люциус Лион — глава музыкального лейбла Empire. Однажды он узнает, что неизлечимо болен — ему осталось от силы три года жизни. За это время ему необходимо наладить отношения с двумя сыновьями и решить, кто из них станет его преемником. Именно в этот момент из тюрьмы выходит бывшая жена Люциуса Куки. Она тоже претендует на обладание лейблом Empire и будет бороться за него до конца.