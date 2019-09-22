Новые сериалы 23–29 сентября

Впереди целая неделя сериальных премьер, знаменующая старт телесезона 2019–2020. Своими наработками в первую очередь будут хвастаться эфирные каналы, которые засыплют зрителей свежими ситкомами и производственными драмами. И всё-таки премьер будет не так много, как возвращений.
Понедельник, 23 сентября
драма
В ролях Питер Краузе, Анжела Бассетт, Конни Бриттон, Оливер Старк, Кеннет Чой, Аиша Хиндс
Создатель Райан Мёрфи, Брэд Фэлчак, Тим Минеар
Процедурал покажет ответственную и напряжённую работу полицейских, врачей скорой помощи и пожарных, которым очень часто приходится иметь дело с невероятно сложными и опасными ситуациями. Главные герои драмы находятся в постоянном поиске баланса между бесконечным спасением людей и решением собственных каждодневных проблем.
драма
В ролях Симон Миссик, Марг Хелгенбергер, Уилсон Бетел, Джессика Камачо, Марж Хельгенбергер, Кристофер Амитрано
Создатель Грег Споттисвуд
Производственная драма посвящена личной и профессиональной жизни сотрудников правовой системы Лос-Анджелеса.
комедия, драма, романтический
В ролях Билли Гарделл, Фолаке Оловофойеку, Шола Адвуси, Мэрибет Монро, Мэтт Джонс, Кристина Эберсол
Создатель Чак Лорри
Восстанавливая здоровье после сердечного приступа, бизнесмен Боб из Детройта неожиданно влюбляется в медсестру Абишолу, иммигрантку из Нигерии. И его совершенно не смущает тот факт, что девушка не отвечает ему взаимностью.
драма
В ролях Кэйтлин Макджи, Джимми Смитс, Барри Слоан, Эдвард Паркер, Ник Баста, Майкл Энтони
Создатель Дин Георгарис
Fдвокат Сидни Стрейт после смерти матери переезжает в родной Мемфис, чтобы работать в юридической фирме отца. Отношения между ними и раньше были хуже некуда, а сейчас всё стало ещё сложнее. Осознав, что отступать некуда, папа и дочь стараются наладить взаимное доверие. Вместе в суде они составляют термоядерный тандем, который берётся за дела, казавшиеся бесперспективными. После того, как они оба оказываются за решёткой за неуважение к судье, папа предлагает начать менять систему.
драма, комедия, детектив
В ролях Майкл Шин, Финн Джонс, Беллами Янг, Лу Даймонд Филлипс, Аврора Перрино, Фрэнк Хартс
Создатель Крис Федак, Сэм Склавер
Смесь психологического триллера и семейной драмы поведает о страдающем неврозами психологе-криминалисте из Нью-Йорка Малкольме Брайте, который блестяще разбирается в образе мыслей маньяков, потому что приходится сыном знаменитому серийному убийце Хирургу. Малкольм помогает полиции раскрывать преступления и временами вынужден общаться с ненавистным ему отцом, а родитель не устаёт напоминать отпрыску, что между ними на самом деле очень много общего.
драма
В ролях Фредди Хаймор, Антониа Томас, Ричард Шифф, Бью Гарретт, Чуку Моду, Хилл Харпер
Создатель Дэвид Шор
Молодой хирург-савант получает работу в команде докторов из детского госпиталя. Вопрос в том, сможет ли человек-аутист работать сообща с коллегами и спасать человеческие жизни.
комедия
В ролях Шон Маккини, Марсель Спирс, Хэнк Гринспен, Тичина Арнольд, Бэт Бёрс, Макс Гринфилд
Создатель Джим Рейнольдс
Профессиональный переговорщик Дэйв Джонсон — невероятно открытый, добрый парень, который вместе с женой и маленьким сыном переезжают в новый дом в Лос-Анджелесе. Новый сосед Калвин не слишком-то жалует чужаков, хотя его остальная семья настроена к ним более благожелательно. Однако постепенно оба семейства узнают друг друга лучше и понимают, что вполне могут ужиться друг с другом.
приключения, анимационный, комедия, научная фантастика
В ролях Тика Самптер, Коти Галлоуэй, Олэн Роджерс, Стивен Юн, Том Кенни, Дэвид Теннант
Создатель Олэн Роджерс, Дэвид Сакс
Тринадцатая серия The Sixth Key станет заключительной для второго сезона анимационного сериала. Канал Adult Swim пока не сообщал о дальнейшей судьбе проекта.
Вторник, 24 сентября
комедия
В ролях Энтони Андерсон, Лоуренс Фишборн, Трейси Эллис Росс, Йара Шахиди, Майлз Браун, Маркус Скрибнер
Создатель Кения Баррис
История одной афро-американской семьи среднего класса, где глава семейства отчаянно желает воспитать в своих детях уважение к их аутентичной культуре и традициям. Но отпрыски вовсе не горят энтузиазмом впитывать консерватизм папочки. Протагонист в отчаянии, потому что ни его либерально настроенная жена, ни отец — человек старой закалки — не видят особой важности в попытках героя прильнуть к корням.
комедия
В ролях Дэкс Шепард, Лейк Белл, ДжиТи Нил, Пэм Гриер, Эд Бегли-младший
Создатель Лейк Белл
Совсем недавно сыгравшие свадьбу Рио и Майк решают выбраться из шумного мегаполиса, чтобы пожить спокойной, тихой и куда более простой жизнью где-нибудь в глубинке. Однако добравшись до своего фермерского домика в Небраске, новобрачные осознают, что их представления о сельской идиллии совершенно не совпадают с реальностью.
драма
В ролях Майкл Уэтерли, Женева Карр, Хайме Ли Киршнер, Аннабель Аттаназио, Крис Джексон
Создатель Фил Макгроу, Пол Аттанасио
Авторы юридической процедурной драмы вдохновлялись сведениями о ранней карьере доктора Фила Макгроу, основателя одной из самых успешных в истории юридических консалтинговых фирм. Харизматичный Доктор Булл — профессиональный манипулятор, использующий в своей работе навыки психолога, тонкую интуицию и знание высоких технологий. Это помогает ему понимать и предугадывать действия и решения суда, юристов, свидетелей и обвиняемых.
фантастика, драма, триллер
В ролях Эллисон Толман, Алекса Суинтон, Овайн Йомэн, Эшли Ауфдерхайд, Роберт Бэйли мл., Клэнси Браун
Создатель Мишель Фазекас, Тара Баттерс
Фантастический триллер рассказывает о начальнице полиции, взявшей под опеку ребёнка, найденного на месте таинственной аварии. Пережившая катастрофу девочка не получила ни царапины, зато лишилась памяти. Расследование вовлекает главную героиню в историю о масштабном заговоре, в центре которого находится её юная подопечная.
драма, музыкальный
В ролях Терренс Ховард, Тараджи П. Хенсон, Трэй Байерс, Джусси Смоллетт, Габури Сидибе, Кэйтлин Даблдэй
Создатель Ли Дэниелс, Дэнни Стронг
Люциус Лион — глава музыкального лейбла Empire. Однажды он узнает, что неизлечимо болен — ему осталось от силы три года жизни. За это время ему необходимо наладить отношения с двумя сыновьями и решить, кто из них станет его преемником. Именно в этот момент из тюрьмы выходит бывшая жена Люциуса Куки. Она тоже претендует на обладание лейблом Empire и будет бороться за него до конца.
боевик, детектив
В ролях Эбони Ноэл, Джереми Систо, Зико Заки, Мисси Перегрим, Джеймс Чен, Джош Эванс
Создатель Дик Вулф
Процедурная драма повествует о профессиональных буднях работников нью-йоркского бюро ФБР.
комедия, семейный
В ролях Гэри Коул, Кристина Энтони, Марк-Пол Госселаар, Тика Самптер, Дэйна Дули, Итан Уильям Чилдресс
Создатель Кенья Баррис, Питер Саджи
Семейная комедия повествует о юности темнокожей Рейнбоу Джонсон, главной героини телефильма «Черноватый». События разворачиваются в 80-х и рассказывают о семье Рейнбоу, члены которой частенько становились перед выбором: оставаться верными себе или ассимилироваться.
боевик, детектив, драма
В ролях Марк Хэрмон, Саша Александр, Майкл Уэзерли, Поли Перретт, Дэвид Маккаллум, Шон Мюррэй
Создатель Дональд П. Беллисарио, Дон Макгилл
Сериал, посвящённый деятельности федерального агентства по расследованию преступлений при Министерстве военно-морских сил США, (то есть преступлений, совершённых на флоте, либо с участием американских моряков). Это федеральное агентство носит название NCIS (Naval Criminal Investigative Service).
драма
В ролях Райан Эгголд, Стэйси Рэймонд, Фрима Аджимен, Джанет Монтгомери, Джоко Симс, Анупам Кхер
Создатель Дэвид Шулнер
Главой старейшей государственной больницы США становится харизматичный доктор Макс Гудвин. Этот блестящий профессионал и бескопромиссный переговорщик, намерен сделать всё от него зависящее, чтобы покончить со старым неэффективным порядком ведения дел в больнице.
комедия
В ролях Эмма Кинни, Майкл Фишман, Алисия Горансон, Лори Меткалф, Сара Гилберт, Джон Гудман
Создатель Дэйв Каплан, Брюс Хелфорд, Брюс Расмуссен
После неожиданного поворота событий семейство Коннеров из Лэнфорда вынуждено иметь дело с такими жизненными сложностями, с какими прежде никогда не сталкивалось.
драма
В ролях Эмили Ванкэмп, Тассо Фельдман, Мэтт Зукри, Маниш Дайал, Мелина Канакаредес, Джессика Мизел
Создатель Хейли Схоре, Рошан Сетхи
Это история о молодом докторе-идеалисте, приступившем к работе в больнице под началом блестящего старшего резидента, который не мыслит категориями добра и зла в современной медицине. Его ментор спасает жизни, но далёк от клишированного образа непогрешимого эскулапа.
драма, мелодрама
В ролях Майло Вентимилья, Мэнди Мур, Джастин Хартли, Крисси Мец, Стерлинг К. Браун, Сьюзэн Келечи Уотсон
Создатель Дэн Фогельман
История о нескольких не знакомых друг с другом персонажах, которых связывает только одно — одинаковые число и год рождения.
Среда, 25 сентября
драма
В ролях Джесси Спенсер, Тейлор Кинни, Чарли Барнет, Моника Рэймунд, Лорен Джерман, Имонн Уолкер
Создатель Майкл Брандт, Дерек Хаас
Многие согласятся, что быть пожарным крайне опасно. Вот и в чикагской Пожарной части № 51 работа медиков и пожарных очень трудна. Лишь они способны бежать навстречу опасности, когда остальные люди, наоборот, стараются убежать от неё как можно дальше. Ответственность такой работы не проходит бесследно и влечёт за собой потери и расставания.
драма
В ролях Ник Гелфусс, Яя Дакоста, Колин Доннелл, Торри Девито, Брайан Ти, Рейчел Дипилло
Создатель Дерек Хаас, Майкл Брандт, Мэтт Олмстед, Дик Вульф
В центре повествования — личная и профессиональная жизнь работников больницы в Чикаго, штат Иллинойс. Сериал является спин-оффом «Пожарных Чикаго» и «Полиции Чикаго».
детектив, драма, криминал
В ролях Джейсон Бех, София Буш, Джесси Ли Соффер, Патрик Флугер, Джон Седа, Ларойс Хоукинс
Создатель Дерек Хаас, Майкл Брандт
Сериал является спин-оффом «Чикагских пожарных». В центре сюжета работники полицейского департамента Чикаго, в частности две группы полицейских, которые тесно взаимодействуют, находясь на разных ступенях власти.
комедия
В ролях Чарли Дэй, Гленн Хоуертон, Роб Макэлхенни, Кэйтлин Олсен, Дэнни Де Вито, Мэри Элизабет Эллис
Создатель Роб Макэлхенни
Ситком о пятерых товарищах, которые держат ирландский бар в не шибко благополучном районе Филадельфии. Да и сами герои под стать району, они погрязли в неудачах, вечно ссорятся и врут, попадая из-за этого в нелепые и смешные ситуации. Множество сюжетов основано на конфликтах, возникающих из-за их постоянного желания что-то друг другу доказать.
комедия, семейный
В ролях Эд О’Нил, Джули Боуэн, Ти Баррелл, София Вергара, Джесси Тайлер Фергюсон, Эрик Стоунстрит
Создатель Стивен Левитан, Кристофер Ллойд
История трёх связанных друг с другом родственными отношениями семей, которые тесно общаются друг с другом и уже давно стали закадычными друзьями. Это помогает им справиться с различными проблемами и неурядицами в личной жизни.
ситком
В ролях А. Дж. Мичалка, Брайан Каллен, Тим Медоуз, Бретт Дир, Даллас Эдвардс, Альфонсо Маколи
Создатель Адам Ф. Голдберг, Марк Фирек
Спин-офф семейного ситкома «Голдберги». Люси Уинстон получает работу в академии, где работает её брат Андре, ведущий борьбу за власть с энергичным тренером Меллором. Обживаясь на новом рабочем месте, Люси должна позаботиться ещё и о том, чтобы к новому месту учёбы привыкли её детишки.
комедия, семейный
В ролях Брэд Гарретт, Сэди Хазелетт, Грэйс Хазелетт, Марлоу Баркли, Джейк Чой, Кримри Льюис
Создатель Элизабет Меривезер, Дж. Дж. Филбин
Компания приятелей-одиноких родителей договаривается помочь общему другу наладить личную жизнь, которую он давно принёс в жертву ради воспитания своей семилетней дочери.
драма
В ролях Коби Смолдерс, Джейк Джонсон, Майкл Или, Танту Кардинал, Коул Сибус, Эдриан Мартинес
Создатель Грег Рука
Криминальная драма рассказывает о лихой жизни ветерана армии Декс Париос, которая занимается частным сыском в городе Портленд штата Орегон. Со своей работой она справляется отлично, зато в жизни у Декс творится чёрт знает что. Разбираясь с чужими проблемами, она с готовностью отворачивается от своих собственных, что рано или поздно ей, конечно же, аукнется.
комедия, семейный
В ролях Венди Маклендон-Кови, Шон Джамброун, Трой Джентиле, Джефф Гарлин, Джордж Сигал, Хейли Оррантия
Создатель Адам Ф. Голдберг
Шумному еврейскому семейству Голдбергов далеко до идеала. Глава семьи, Мюррей — деспот, считающий себя правым всегда и во всём. Привыкнув решать споры с помощью криков и оскорблений, он и супругу приучил к тому же. Старшие дети пошли в родителей, их поведение тоже не назовёшь примерным. Самым адекватным в этой пятёрке остаётся 11-летний Адам, мечтающий стать режиссёром и снимающий на камеру всё, что происходит в доме.
мультфильм, комедия
В ролях Трей Паркер, Мэтт Стоун, Мона Маршалл, Эйприл Стюарт, Айзек Хейз, Элиза Шнайдер
Создатель Мэтт Стоун, Трей Паркер
Основу сюжета составляют приключения четырёх мальчиков и их друзей, живущих в маленьком городке Южный Парк (Саус Парк), штат Колорадо. Сериал высмеивает недостатки американской культуры и текущие мировые события, а также подвергает критике множество убеждений и табу посредством пародии и чёрного юмора.
драма
В ролях Гэбриел Махт, Патрик Адамс, Рик Хоффман, Меган Маркл, Сара Рафферти, Джина Торрес
Создатель Аарон Корш
Десятый эпизод One Last Con станет заключительным для девятого сезона и сериала.
Четверг, 26 сентября
антология, ужасы
В ролях Джеффри Комбс, Тобин Белл, Джанкарло Эспозито, Дэвид Аркетт, Брюс Дэвидсон, Дэна Гулд
Создатель Стивен Кинг, Джордж Ромеро
Сериал является сборником из двенадцати страшных историй. За основу взят культовый полнометражный хоррор 1982 года от Стивена Кинга и Джорджа Ромеро.
драма, комедия
В ролях Джеймс Родэй, Кристина Очоа, Романи Малко, Дэвид Джинтоли, Энн Сон, Кристина Моусес
Создатель Диджей Нэш
Драмеди расскажет о группе друзей, по разным причинам переживающих не лучшие времена. Неожиданная кончина одного из них становится звоночком для остальных — пора начинать жить.
комедия
В ролях Эшли Тисдейл, Кайл Маклахлен, Патриша Хитон, Жан-Люк Билодо, Сабрина Джалис, Лукас Нефф
Создатель Эмили Халперн, Сара Хаскинс
Кэрол решается открыть новую главу своей жизни, вырастив детей, пережив развод и оставив работу учителя. Главная героиня намерена осуществить мечту своей жизни и стать врачом. Ей 50, и остальные интерны из её группы младше Кэрол вдвое, но женщина полна энтузиазма и веры в свои силы.
драма, мистика
В ролях Катя Херберс, Майк Колтер, Майкл Эмерсон, Аасиф Мандви, Бруклин Шак, Скайлар Грэй
Создатель Роберт Кинг, Мишель Кинг
Сериал повествует о давнем противостоянии науки и религии и раскрывает суть и происхождение зла. Психолог-скептик Кристен Бушар изучает необъяснимые наукой дела — чудеса, одержимость и другие необычные явления — на предмет их божественного происхождения. Компанию ей составляет студент семинарии Дэвид Дакоста, по поручению церкви расследующий вышеописанные случаи.
комедия
В ролях Кристен Белл, Тед Дэнсон, Уильям Джексон Харпер, Джамиля Джамиль, Мэнни Йакинто
Создатель Майкл Шур
Взбалмошная Элеанор из Нью Джерси попадает туда, где ей наглядно объясняют, что всю свою жизнь она была крайне скверным человеком. Главной героине предстоит научиться отличать хорошее от плохого и помочь ей дорасти до хорошего человека возьмётся наставник по имени Майкл.
драма, романтический
В ролях Патрик Демпси, Эллен Помпео, Сандра О, Джастин Чэмберс, Чандра Уилсон, Джеймс Пикенс мл.
Создатель Шонда Раймс
В центре сюжета жизнь интернов, врачей и прочего персонала больницы «Сиэтл Грейс», где разворачивается основное действие сериала.
детектив, драма
В ролях Виола Дэвис, Том Верика, Мэтт Макгорри, Аджа Наоми Кинг, Альфред Энох, Карла Соуса
Создатель Питер Ноуолк
Сюжет сосредоточен на группе студентов-юристов, чей блестящий преподаватель по уголовной защите оказывается впутанным в дело об убийстве. История поначалу окажется слишком тёмной и запутанной, чтобы точно определить, виновен ли профессор в чём-либо или нет. Однако произошедшее, несомненно, потрясёт весь университет и полностью изменит жизни вышеуказанных студентов.
драма, криминал, детектив
В ролях Маришка Харгитей, Кристофер Мелони, Ричард Белцер, Дэнн Флорек, Мишель Хёрд, Стефани Марч
Создатель Дик Вулф
Телесериал является первым спин-оффом сериала «Закон и порядок». Сериал рассказывает о детективах элитного подразделения под названием «Специальный корпус». Эллиот Стэйблер и Оливия Бенсон, которая была рождена в результате изнасилования, расследуют самые тяжёлые преступления, совершённые на сексуальной почве.
комедия
В ролях Анна Фэрис, Эллисон Дженни, Сэди Кальвано, Блейк Гаррет, Натан Кордри, Спенсер Дэниелс
Создатель Чак Лорри, Эдди Городецки, Джемма Бэйкер
Сериал рассказывает о недавно ставшей убеждённой трезвенницей молодой матери-одиночке Кристи, которая устроилась на работу в долину Напа — один из центров виноделия. Из-за мамы Бонни и начальника Габриэля Кристи постоянно убеждается в верности принятого решения завязать со спиртным. Дочь взрослеет, бывший супруг так и норовит подставить, любовник женат — и всё же Кристи старается противостоять козням окружающих и ловко обходит подножки, подставляемые ей судьбой.
комедия, музыкальный
В ролях Брэдли Уитфорд, Анна Кэмп, Уилл Гринберг, Джино Седжерс, Тимберли Хилл, Ризван Манжи
Создатель Лесли Уэйк Уэбстер
Это история о том, как провинциальный церковный хор совершенно случайно обретает наставника в лице профессора музыки из престижнейшего университета Лиги плюща.
комедия
В ролях Кэл Пенн, Ларри Бэйтс, Поппи Лью, Диана Мария Рива, Мозес Сторм, Киран Деол
Создатель Кэл Пенн, Мэтт Мюррей
Гаррет Моди наслаждался жизнью привилегированного американца, променявшего всякое понимание реальной жизни на иллюзорную стабильность мира политической элиты, но одна ошибка стоит ему всей карьеры. Но у Гаррета появляется шанс вернуть себе смысл жизни, когда к нему за помощь обращается пёстрая группа иммигрантов, мечтающих стать полноправными американскими гражданами.
комедия
В ролях Америка Феррера, Бен Фельдман, Марк Маккинни, Лорен Эш, Колтон Данн, Нико Сантос
Создатель Джастин Спитцер
Сюжет рассказывает о большом и разношёрстном коллективе работников огромного гипермаркета. Главные герои умудряются переживать множество разнообразных приключений, несмотря на то, что территория их обитания ограничивается стенами магазина.
комедия, семейный
В ролях Макензи Мосс, Руби Джей, Майя Линн Робинсон, Омар Бенсон Миллер, Микаэла Уоткинс, Роб Корддри
Создатель Билл Мартин, Майк Шифф
Группа закадычных друзей и члены семьи решают помочь Уэйду оправиться после смерти жены. Сдавшись на их уговоры, отец двоих дочерей-подростков решается вновь начать жить полной жизнью.
комедия, семейный
В ролях Джим Парсонс, Иэн Эрмитаж, Лэнс Барбер, Монтана Джордан, Реган Реворд, Зои Перри
Создатель Чак Лорри, Стивен Моларо
Приквел, предназначенный раскрыть тайну детских лет будущего светила науки. Семейная комедия расскажет о 12-летнем гениальном ребёнке Шелдоне и неординарном семействе Куперов из Техаса, о котором, впрочем, и так уже немало известно из основного сериала.
фэнтези, приключения
В ролях Джессика Грин, Джейк Стормоен, Эндрю Ховард, Имоджен Уотерхаус, Ананд Десаи-Барочиа, Робин Малкольм
Создатель Джейсон Фоллер, Кайнен Гриффин
Второй сезон картонного фэнтези завершится тринадцатым эпизодом This Is Our Outpost. Канал The CW пока не сообщал, что будет делать с сериалом дальше, но многие молятся, чтобы он его закрыл.
Пятница, 27 сентября
комедия
В ролях Кэти Миксон, Дидрих Бадер, Джонни Секвойя, Дэниэл Димаджио, Юлия Баттерс, Карли Хьюз
Создатель Сара Данн
Уверенная в себе оптимистка Кэти Отто, её муж и трое детей живут в окружении мнящих себя идеальными богачек в процветающем предместье одного из городов Коннектикута.
боевик, драма
В ролях Дженнифер Винер, Лен Кариу, Уилл Эстес, Бриджет Мойнэхэн, Том Селлек, Донни Уолберг
Создатель Робин Грин, Митчелл Бёрджесс
Главные герои сериала — члены семьи Рейганов, тесно связанной с полицией Нью-Йорка. Фрэнк Рейган является комиссаром полиции, этот же пост занимал и его отец Генри, вышедший на пенсию. Фрэнк — вдовец и отец четырёх взрослых детей: Дэнни, Эрин, Джейми и Джо. Дэнни был морским пехотинцем и служил в Ираке, а ныне детектив. Эрин работает помощником окружного прокурора, а младший сын Джейми — выпускник Гарварда, который предпочёл юридической карьере профессию полицейского, он только окончил полицейскую академию и пытается разузнать больше об обстоятельствах смерти брата Джо, также служившего в полиции и погибшего в перестрелке.
комедия
В ролях Рэндолл Пак, Констанс Ву, Хадсон Янг, Форрест Вилер, Йен Чен, Эдди Хуанг
Создатель Нахнатчка Кхан
В основу сюжета легли одноимённые мемуары Эдди Хуанга. Юный Эдди фанатеет от хип-хопа и живёт вместе со своими родителями, переехавшими из Тайваня в пригород Орландо. Его отец держит в городе небольшой ресторанчик и одержим всем американским, а мать порой приходит в состояние натурального шока от знакомства с западной культурой. Но это не мешает им жить американской мечтой, не теряя связи со своей национальной культурой и самобытностью.
боевик, драма, криминал
В ролях Скотт Каан, Алекс О’Локлин, Дэниэл Дэ Ким, Грейс Пак, Маси Ока, Тайлор Уайли
Создатель Питер М. Ленков, Алекс Куртцман, Роберто Орси
Стив Макгарретт, бывший морской офицер с массой наград, а теперь полицейский детектив, возвращается на Оаху расследовать убийство отца. Он остаётся на острове, после того, как губернатор штата Гавайи убедила его возглавить новую команду. Команда будет действовать по его правилам, при поддержке губернатора, без бюрократических проволочек, и с полным иммунитетом, всё это — чтобы поймать самую крупную «дичь» в городе.
детектив
В ролях Джей Эрнандес, Стивен Хилл, Тиффани Хайнс, Антал Калик, Закери Найтон, Надин Николь
Создатель Эрик Гуггенхайм, Питер Ленков
Ребут расскажет о бывшем морпехе Томасе Магнуме, вернувшемся домой из Афганистана. Теперь главный герой намерен приспособить свои военные навыки для работы частного детектива. Помогать ему в расследованиях будут друзья-сослуживцы Теодор «ТК» Кальвин и Орвилл «Рик» Райт, а также бывшая агент MI6 Джулиет Хиггинс.
комедия
В ролях Бен Платт, Гвинет Пэлтроу, Зои Дойч, Люси Бойнтон, Джессика Лэнг, Лора Дрейфусс
Создатель Райан Мёрфи
Сериал расскажет о крайне амбициозном молодом человеке, мечтающем стать президентом США, и каждый сезон драмы будет посвящён одной из его политических кампаний — от школьного совета до Овального кабинета.
комедия
В ролях Джеффри Тэмбор, Гэби Хоффманн, Джей Дюпласс, Эми Ландекер, Джудит Лайт, Джиллиан Вигмэн
Создатель Джилл Солоуэй
Чёрная комедия об обыкновенной с виду семье из Лос-Анджелеса. Из-за трагического стечения обстоятельств выясняется, что у отца семейства есть свой секрет: он транссексуал. Сын и дочери неоднозначно воспринимают этот факт. Возникают разногласия, и драматическая ситуация накладывает отпечаток не только на прошлое, но и на будущее всех членов семьи. Оказывается, у всех героев есть серьёзные проблемы с пониманием личного пространства и свои тёмные секреты.
фантастика, боевик
В ролях Келли Овертон, Джонатан Скарф, Кристофер Хейердал, Пол Йоханссон, Дэвид Кабитт, Тим Гини
Создатель Нил Лабут
В центре сюжета окажется Ванесса Хельсинг — дочь известного охотника на вампиров Абрахама Ван Хельсинга. Она, воскреснув в будущем, обнаруживает, что мир захвачен вампирами. Однако Ванесса обладает особой силой, губительной для кровососов. Героиня, как положено в таких случаях, единственная надежда измученного человечества на спасение.
Воскресенье, 29 сентября
драма, криминал
В ролях Форест Уитакер, Винсент Д’Онофрио, Джанкарло Эспозито, Пол Сорвино, Ильфенеш Хадера, Люси Фрай
Создатель Крис Бранкато, Пол Экштейн
Центральный персонаж истории — известный криминальный авторитет из Гарлема Эллсуорт «Бампи» Джонсон. Сериал рассказывает о жизни гангстера и его войне с итальянской мафией за контроль над родными улицами, куда Джонсон вернулся после 10 лет за решёткой.
мультфильм, комедия
В ролях Сет Грин, Брекин Мейер, Мэттью Сенрейч, Том Рут, Дэн Милано, Чад Морган
Создатель Сет Грин, Мэттью Сенрейч
Калейдоскоп коротких скетчей, полных чёрного юмора и сатиры. Практически каждая сценка пародирует кино, телешоу, компьютерные игры, героев мультфильмов и комиксов, актёров, политиков, певцов и других знаменитостей, а также продукты питания, рекламные ролики или прочие проявления массовой культуры. Все серии объединены общим сюжетом, по которому некий безумный учёный оживил курицу, привязал её к креслу и заставил смотреть несколько телевизоров сразу. Причём смены скетчей выполнены в виде переключения каналов.
мультфильм, комедия
В ролях Х. Джон Бенжамин, Юджин Мирман, Кристен Шаал, Дэн Минтц, Джон Робертс, Ларри Мёрфи
Создатель Лорен Бочар
Шоу сосредотачивается на семье, которая работает в гамбургер-ресторане. При этом с ними происходят различные интересные ситуации.
мультфильм, комедия
В ролях Сет Макфарлейн, Алекс Борштейн, Сет Грин, Лэйси Шаберт, Мила Кунис, Майк Генри
Создатель Сет Макфарлейн
В центре сюжета неблагополучная семья Гриффинов, состоящая из родителей, Питера и Лоис, их детей, Криса, Мэг и Стьюи, а также Брайана — антропоморфного пса. Действие ситкома происходит в Куахоге, вымышленном пригороде Провиденса, штат Род-Айленд. Большая часть юмора сериала представлена в форме так называемых врезок, которые зачастую не имеют ничего общего с сюжетом и содержат шутки на различные щепетильные и спорные темы, такие как политика, рабство, инвалидность, феминизм, ожирение и другие.
комедия, фантастика
В ролях Джо Мортон, Сурай Шарма, Джавиша Лесли, Вайолетт Бин, Брэндон Майкл Холл, Даниэлла Раббани
Создатель Стивен Лилиен, Брайан Винбрандт
Жизнь одного молодого атеиста переворачивается с ног на голову, когда оказывается, что в «Фейсбуке» его зафрендил Боженька.
боевик, детектив, драма
В ролях Крис О’Доннелл, Даниэла Руа, Барретт Фоа, Л.Л. Кул Джей, Линда Хант, Эрик Кристиан Олсен
Создатель Шейн Брэннан
В сериале создатели покажут, как работают специалисты под прикрытием, выслеживая особо опасных нарушителей закона. Именно подразделение NCIS занимается поиском и поимкой самых хитрых преступников, которые угрожают безопасности всей страны. Во время поиска самых опасных людей используются инновационные устройства и другие современные технологии. Специалистам придется почти каждый день рисковать жизнью, чтобы спасти страну, защитить ее граждан.
драма, комедия, криминал
В ролях Натан Филлион, Мелисса О’Нил, Эрик Винтер, Эфтон Уильямсон, Титус Макин-младший, Алисса Диас
Создатель Алекси Хоули
В основу сериала легла история из жизни. Филлион играет Джона Нолана — старейшего новобранца в истории лос-анджелесской полиции. В возрасте, когда большинство служителей закона находятся в зените своей карьеры, Нолан оставляет жизнь в тихом городке и переезжает в Лос-Анджелес в надежде стать полицейским. Окружённый новобранцами, которые младше него на 20 лет, Нолан намерен преодолеть все трудности и осуществить мечту всей своей жизни.
мультфильм, комедия
В ролях Дэн Кастелланета, Джули Кавнер, Нэнси Картрайт, Ярдли Смит, Гарри Ширер, Хэнк Азария
Создатель Мэтт Гроунинг
Семейство Симпсонов известно на весь мир. Весёлый и неунывающий папа Гомер, мудрая и рассудительная мама Мардж, их дочка отличница Лиза, несносный мальчишка Барт и маленькая Мэгги. Мультфильм — это настоящая пародия на американскую жизнь и шоу-бизнес. Здесь зрители повстречают множество мультяшных прототипов реально существующих персонажей, окунутся в решение насущных проблем, а также познают стандарты жизни семьи в США.
боевик, детектив, драма
В ролях Джек Бэннон, Бен Элдридж, Хэйнсли Ллойд Беннетт, Дороти Аткинсон, Эмма Коррин, Палома Фэйт
Создатель Бруно Хеллер, Дэнни Кэннон
Первый сезон сериала завершится десятым эпизодом Marianne Faithful. Канал Epix ещё не делал официальных заявлений о будущем проекта.
драма, триллер, мистика
В ролях Доминик Купер, Рут Негга, Джозеф Гилган, Люси Гриффитс, Йен Коллетти, Грэм Мактавиш
Создатель Сет Роген, Эван Голдберг
Десятый эпизод станет заключительным для четвёртого сезона и сериала.
драма, ужасы
В ролях Клифф Кёртис, Ким Диккенс, Алисия Дебнем-Кэри, Фрэнк Диллэйн, Жасмин Асевес, Карлос Е. Кампос
Создатель Роберт Киркман, Дэйв Эриксон
Пятый сезон зомби-драмы завершится шестнадцатым эпизодом End of the Line. В июле кабельный канал AMC продлил сериал на шестой сезон.