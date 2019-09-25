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The CW разрабатывает женский спин-офф «Стрелы» с Кэтрин Макнамара и двумя Канарейками

Восьмой год может и станет для «Стрелы» последним, но дело его будет жить. Например, в виде модного чисто женского спин-оффа. Канал The CW уже заказал разработку пилотного эпизода, который выйдет в качестве рядовой серии финального сезона мучений приключений Оливера Куина (Стивен Амелл).

Главной героиней потенциального хита станет Мия Смоак — дочь Оливера и Фелисити из будущего, она же новая Зелёная Стрела в исполнении Кэтрин Макнамара («Сумеречные охотники»). Сильную и независимую компанию ей составят две Чёрные канарейки — Лорел Лэнс (Кэти Кэссиди) и Дина Дрейк (Джулиана Харкви).

Подробностей сюжета пока никаких, но, вероятно, события развернутся 20 лет спустя в Стар Сити, который теперь подводят потомки нынешних героев — «Команда Стрелы Будущего» — Мия, Дина, сын Диггла Коннор (Джозеф Дэвид-Джонс) и их друзья.

Шоураннер Бет Шварц напишет сценарий пилота вместе с Марком Гуггенхаймом, Джилл Бланкеншип и Оскаром Бальдеррама. Решение о запуске спин-оффа канал примет после выхода эпизода в эфир. «Стрела» вернётся на экраны 15 октября.

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Стрела
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8ЕВА – 338: Реализм против адекватности
 
7Телеовощи – 301: Самый хитрожопый утёнок
 
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