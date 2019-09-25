Нил Гейман пообещал, что сериал «Песочный человек» будет строго придерживаться первоисточника

В июле потоковый сервис Netflix официально заказал съёмки многосерийной экранизации культового «Песочного человека» Нила Геймана. С тех пор о проекте не было новостей, однако на днях автор комикса пообщался с читателями в Reddit, где ответил на парочку вопросов по будущему сериалу.

В частности, Гейман заверил, что многосерийная постановка строго придерживается того же сюжета, что и литературный первоисточник. А ещё в сериале планируется задействовать практически все отдельные истории, дополняющие основную фабулу.

Экранизацию описывают как насыщенную смесь современного мифа и тёмного фэнтези, сотканную из фантазий, легенд и исторической драмы. В повествовании задействованы люди и места, на которых/которые в разное время повлиял Морфей. Король Снов пытается исправить вселенские и человеческие ошибки, совершённые им за долгие века его существования.