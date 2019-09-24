«Хранители» — промо-ролик о террористах из «Седьмой кавалерии»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Кабельный канал HBO выпустил промо-ролик «Хранителей», посвящённый новой угрозе для жителей альтернативных США, — расистах-террористах из «Седьмой кавалерии». Супергеройская драма на остросоциальные темы стартует 20 октября.

Придуманный Дэймоном Линделофом сиквел знаменитого комикса Алана Мура переносит повествование на тридцать лет вперёд после финала первоисточника. События разворачиваются в современной Оклахоме, где, как и повсюду в стране, неспокойно. Одна из причин напряжённой обстановки — попытки властей финансово компенсировать ущерб, нанесённый жертвам расизма. Но судя по кадрам из ролика, локальными конфликтами дело не ограничится.

В сериале снимаются Реджина Кинг, Джереми Айронс, Дон Джонсон, Тим Блейк Нельсон, Джин Смарт, Луис Госсетт-младший, Джеймс Волк, Аделаида Клеменс, Эндрю Ховард, Том Мисон, Фрэнсис Фишер и Джейкоб Минг-Трент.