Триумфу вопреки: третьему сезону «Дряни» не бывать

Ставшая абсолютным триумфатором прошедшей церемонии «Эмми» Фиби Уоллер-Бридж не изменила решения относительно будущего своего детища — комедии «Дрянь», завершившейся этой весной вторым сезоном. Вожделенному продолжению не бывать, несмотря на четыре золотые статуэтки, признание критиков и народную любовь:

Это кажется самым прекрасным способом попрощаться с сериалом. История действительно завершена… Всегда приятно уходить на пике. Нельзя забраться ещё выше. Фиби Уоллер-Бридж, знает, что делает

И в данном случае, нет значит нет — будучи единоличным создателем и сценаристом сериала, а также исполнительницей главной роли, только Уоллер-Бридж вправе принимать подобные решения. Да и с занятостью у неё всё в порядке: помимо третьего сезона «Убивая Еву», ещё одного её проекта, и переписывания сценария «Бонда 25», актриса/сценаристка/продюсер/режиссёр уже успела подписать трёхлетний контракт с Amazon на общую сумму в $60 млн.