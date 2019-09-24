«Куколка» — тизер комедии о брошенке Кэт Деннингс

Потоковый сервис Hulu опубликовал тизер комедии «Куколка» с Кэт Деннингс («Две девицы на мели») и заодно объявил дату выхода сериала о настоящей женской дружбе — премьера состоится 15 ноября.

Героиню Деннингс после нескольких лет отношений бросает парень. Поначалу девушка не знает, как жить без человека, который был для неё всем, а потом не без помощи расшалившегося воображения (говорящая кошка-шофёр и всё такое) вспоминает, что у неё вообще-то есть подруги, с которыми неплохо бы наладить отношения. Мэдисон (Бренде Сонг) и Стелла (Лекс Скотт Дэвис) — единственные, кто могут помочь главной героине пережить расставание и вспомнить о радостях женской дружбы.

Шоураннером проекта числится Айра Ангерлейдер («Как я встретил вашу маму»), а режиссёром — Стефани Лэйн («Вице-президент»). В команду исполнительных продюсеров входят Кэт Деннингс и Марго Робби.