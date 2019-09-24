«Рэй Донован» — трейлер седьмого сезона криминальной драмы

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Кабельный канал Showtime опубликовал полноценный трейлер седьмого сезона криминальной драмы «Рэй Донован». Судя по ролику, особых перемен к лучшему в семействе знаменитого фиксера не предвидится. Первая серия продолжения выходит 17 ноября.

Рэй Донован (Лив Шрайбер) — профессиональный, опытный помощник в решении проблем богатых и влиятельных людей. И пусть с чужими бедами Донован справляется эффективно, с горестями собственной семьи главному герою справиться не так-то легко. Неприятности следуют за перебравшимся в Нью-Йорк фиксером по пятам.

В седьмом сезоне снимаются Эдди Марсан, Джон Войт, Дэш Майхок, Кэтрин Мённиг, Пуч Холл, Керрис Дорси, Девон Багби, Грэм Роджерс, Лола Глаудини, Алан Алда, Джош Хэмилтон, Керри Кондон и Луиза Краузе. Шоураннером проекта выступает Дэвид Холландер, а создателем и главным сценаристом — Энн Бидерман («Саутленд»).