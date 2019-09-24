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«Рэй Донован» — трейлер седьмого сезона криминальной драмы

Кабельный канал Showtime опубликовал полноценный трейлер седьмого сезона криминальной драмы «Рэй Донован». Судя по ролику, особых перемен к лучшему в семействе знаменитого фиксера не предвидится. Первая серия продолжения выходит 17 ноября.

Рэй Донован (Лив Шрайбер) — профессиональный, опытный помощник в решении проблем богатых и влиятельных людей. И пусть с чужими бедами Донован справляется эффективно, с горестями собственной семьи главному герою справиться не так-то легко. Неприятности следуют за перебравшимся в Нью-Йорк фиксером по пятам.

В седьмом сезоне снимаются Эдди Марсан, Джон Войт, Дэш Майхок, Кэтрин Мённиг, Пуч Холл, Керрис Дорси, Девон Багби, Грэм Роджерс, Лола Глаудини, Алан Алда, Джош Хэмилтон, Керри Кондон и Луиза Краузе. Шоураннером проекта выступает Дэвид Холландер, а создателем и главным сценаристом — Энн Бидерман («Саутленд»).

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