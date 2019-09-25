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Первоисточник: redanianintelligence.com Прямая ссылка на новость:
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«Ведьмак» — свежее промо-фото с Генри Кавиллом в образе Геральта

В сети появилось свежее промо-фото сериала «Ведьмак». Снимок принадлежит той же фотосессии, что и предыдущие официально опубликованные промо-кадры, помимо титульного персонажа изображавшие принцессу Цириллу и чародейку Йеннифер.

Многосерийная экранизация знаменитой фэнтези-саги Анджея Сапковского об одиноком охотнике на чудовищ Геральте из Ривии всё ближе к началу официальной рекламной кампании, в рамках которой Netflix наконец покажет полноценный трейлер и, надо думать, массу кадров и других промо-материалов. Данный снимок, где можно чуть лучше рассмотреть серебряный меч Геральта (Генри Кавилл), попал в сеть чьими-то анонимными усилиями. Ждём официальной версии лучшего качества.

По слухам, авторы втайне уже засели за сценарий второго сезона, а долгожданная премьера сериала состоится в середине декабря.

Промо-арт сериала «Ведьмак»
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