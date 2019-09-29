Новые сериалы 30 сентября — 6 октября

Сезон 3

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Сюжет повествует о влиятельном и знаменитом в прошлом юристе Билли Макбрайде, который после крупного проигрыша в суде крепко запил, в итоге потеряв и работу, и карьеру, и жену. Партнёр по юридической фирме выгнал Билли, оставив бывшего друга спиваться. Но однажды в руки Макбрайда попадает дело, направленное против экс-коллеги, и главный герой ухватывается за эту возможность, твёрдо решив вернуться в седло.