Новые сериалы 30 сентября — 6 октября

Начало октября выдастся куда спокойнее в плане многосерийных премьер, чем окончание сентября. На неделе всего четыре свежих релиза, из которых только два приходятся на эфирные каналы. Среди прочих особенно выделяются успевшая нашуметь лесбийская супергероика «Бэтвумен», а также британско-американская костюмированная драма «Екатерина Великая».
Среда, 2 октября
драма
В ролях Бриттани Сноу, Эмили Осмент, Мегалин Эчикунвок, Тимоти Хаттон, Акеда Абрамс, Аманда Бэррон
Создатель Энни Уайзман
Главная героиня росла единственным ребёнком в семье и уже будучи взрослой женщиной узнала, что у её отца есть ещё несколько детей, так как в молодости он поучаствовал в программе донорства спермы.
драма, боевик, криминал
В ролях Шемар Мур, Стефани Сигман, Кенни Джонсон, Дэвид Лим, Патрик Ст. Эсприт, Лина Эско
Создатель Аарон Рахсаан Томас
Процедурал повествует о том, как лейтенанту полицейского спецназа (S.W.A.T.) поручают возглавить отряд вышколенных профессионалов с крутым нравом и отсутствием щепетильности при выполнении заданий. Свежесформированная команда — последняя надежда городских властей на восстановление правопорядка в Лос-Анджелесе.
боевик, драма
В ролях Дэвид Бореаназ, Александра Лемосл, Париса Фахри, Дэйвид Бореназ, Макс Тиериот, Нил Браун младший
Создатель Бенджамин Кавелл
Сериал расскажет об элитном отряде спецназа ВМС США, берущегося за самые рискованные и невыполнимые миссии ради благополучия страны.
Четверг, 3 октября
драма, исторический
В ролях Хелен Миррен, Джейсон Кларк, Фил Данстер, Джорджина Бидл, Томас Доэрти, Эндрю Ротни
Создатель Найджел Уильямс
В центре пристального внимания — чрезвычайно насыщенная политическими и личными интригами жизнь одной из самых могущественных правительниц в мировой истории. Екатерина II предстаёт воплощением современной женщины — умной, независимой, блестяще образованной и сексуально раскрепощённой.
Пятница, 4 октября
драма
В ролях Билли Боб Торнтон, Наташа Ки, Эвер Кэррадайн, Уильям Хёрт, Ингер Тудор, Тринеша Мур-Пернелл
Создатель Дэвид Э. Келли
Сюжет повествует о влиятельном и знаменитом в прошлом юристе Билли Макбрайде, который после крупного проигрыша в суде крепко запил, в итоге потеряв и работу, и карьеру, и жену. Партнёр по юридической фирме выгнал Билли, оставив бывшего друга спиваться. Но однажды в руки Макбрайда попадает дело, направленное против экс-коллеги, и главный герой ухватывается за эту возможность, твёрдо решив вернуться в седло.
драма, фантастика
В ролях Алиша Вейнрайт, Джасайя Янг, Майкл Б. Джордан, Джейсон Риттер
Создатель Кэрол Барби, Деннис Лью
Это история о темнокожей матери-одиночке Николь Риз, которая после гибели мужа растит малолетнего сына Диона. Рутинные семейные хлопоты осложняются тем, что мальчик обладает широким набором крайне изменчивых сверхспособностей: от превращения в невидимку до метания файерболов. На плечи Николь ложится дополнительная ответственность — сохранить суперсилы Диона в тайне. В этом ей помогает лучший друг мужа Пэт.
драма, боевик
В ролях Джеймс Спейдер, Меган Бун, Диего Клаттенхофф, Гарри Дж. Ленникс, Райан Эгголд, Ильфенеш Хадера
Создатель Джон Бокенкамп
Рэймонд Реддингтон — один из самых разыскиваемых преступников в мире — без сопротивления сдаётся в вашингтонской штаб-квартире ФБР. На допросе он заявляет, что собирается помочь Бюро с арестом опаснейших криминальных умов, но сотрудничать почему-то согласен исключительно с агентом Элизабет Кин, совсем недавно принятой в ряды ФБР.
Воскресенье, 6 октября
фантастика, драма
В ролях Руби Роуз, Элизабет Энвейс, Рэйсел Скасртен, Дюгрей Скотт, Сэм Литтфилд, Камрус Джонсон
Создатель Кэролайн Дрис
Криминальная экшен-драма поведает о Кейт Кейн, под маской Бэтвумен воюющей со злом и несправедливостью в родном Готэме. Главной героине с букетом психологических травм и личных демонов только предстоит принять свой супергеройский статус и стать символом надежды для погрязшего в беззаконии мегаполиса.
анимационный, приключения, фантастика
В ролях Лекс Лэнг, Кристофер Шон, Оскар Айзек, Гвендолин Кристи, Скотт Лоуренс, Джош Бренер
Создатель Дэйв Филони
В центре истории — вступивший в ряды Сопротивления молодой пилот Казуда Зионо. Он участвует в сверхсекретной разведывательной миссии, главная цель коей — стремительно набирающий силу Первый орден. В мультсериале появятся очаровашка BB-8, По Дэмерон и капитан Фазма.
комедия, криминал
В ролях Крис О'Дауд, Рэй Романо, Шон Бриджерс, Лидия Порто, Меган Стивенсон, Кэролайн Додд
Создатель Дэйви Холмс
Майлз Дэйли, работающий на мафию в Неваде, собирается ради дочери сменить профессию — сделаться кинопродюсером и отмывать деньги на съёмках голливудских фильмов. Однако расстаться с прошлым не так-то просто — сам того не желая, главный герой отбывает в Лос-Анджелес со всем своим криминальным багажом.
драма
В ролях Теа Леони, Тимоти Дэйли, Патина Миллер, Джеффри Аренд, Эрих Берген, Кэтрин Герцер
Создатель Барбара Холл
Главная героиня, недавно назначенная на пост госсекретаря Штатов, вынуждена ежедневно сталкиваться с проблемами государственного масштаба, да ещё и как-то налаживать свою личную жизнь.
триллер
В ролях Рами Малек, Кристиан Слэйтер, Карли Чаикин, Портия Даблдэй, Мартин Вальстрём, Сунита Мани
Создатель Сэм Эсмейл
Молодой программист-хакер Эллиот страдает психическим расстройством, значительно усложняющим его общение с окружающими. И как будто ему мало было этой проблемы, вскоре главный герой обнаруживает, что ввязался в авантюру, в которой участвуют фирма кибербезопасности, где он работает, и подпольная организация, стремящаяся завербовать парня, чтобы дать бой системе американских корпораций.
фантастика, приключения, боевик
В ролях Мелисса Бенойст, Калиста Флокхарт, Мехкад Брукс, Кайлер Ли, Дэвид Хэрвуд, Бриана Венскус
Создатель Грег Берланти, Эллисон Адлер, Эндрю Крейсберг
История о кузине Супермена Каре Зор-Эл, которая по прибытии на Землю долгое время всячески скрывала свои невероятные способности и жила обычной жизнью. Но после того как девушке удалось в одиночку предотвратить авиакатастрофу, она решила, что данные самой себе обещания устарели и нет смысла таить свою истинную сущность. Поэтому Кара принимает уготованную ей судьбу и становится супергероиней, готовой бороться со злом во имя добра и справедливости.
боевик, драма, триллер
В ролях Эндрю Линкольн, Джон Бернтал, Сара Уэйн Кэллис, Лори Холден, Джеффри Деманн, Стивен Ён
Создатель Роберт Киркман, Фрэнк Дарабонт
После того как на Землю обрушилась масштабная зомби-эпидемия, шерифу Рику Граймсу вместе с домочадцами и группой выживших пришлось отправиться на поиски места, где бы им не угрожало столкновение с бродячими мертвецами. Главный герой делает всё для того, чтобы спасти своих родных, но оказывается, что для этого мало найти территорию, свободную от зомби, поскольку всепоглощающий страх спасшихся от эпидемии людей и вызванная им жестокость намного опаснее.