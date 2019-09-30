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Первоисточник: www.ign.com Прямая ссылка на новость:
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«Мандалорец» — свежий кадр из сериала Джона Фавро

Портал IGM опубликовал свежий кадр из «Мандалорца». На этот раз важная смена обстановки — главный герой в кабине своего корабля под названием Razor Crest.

До премьеры космического вестерна от Джона Фавро и Дэйва Филони осталось полтора месяца, и авторы продолжают делиться крупицами информации о проекте. К примеру, в одном из недавних интервью Фавро отметил, что «Мандалорец» подарил ему возможность исследовать «более тёмную и пугающую сторону „Звёздных войн“ в духе „Безумного Макса“».

Странствия одинокого охотника за головами по дальним рубежам галактики начнутся 12 ноября на потоковом сервисе Disney+.

Кадры из сериала «Мандалорец»
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Сегодня

20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)

Выйдут в октябре

1 Вт21:45ЕВА (трансляция)
2 СрНоль кадров в секунду (аудио)
2 СрЛазер-шоу «Три дебила» (аудио)
 
3 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

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