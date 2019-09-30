«Мандалорец» — свежий кадр из сериала Джона Фавро

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Портал IGM опубликовал свежий кадр из «Мандалорца». На этот раз важная смена обстановки — главный герой в кабине своего корабля под названием Razor Crest.

До премьеры космического вестерна от Джона Фавро и Дэйва Филони осталось полтора месяца, и авторы продолжают делиться крупицами информации о проекте. К примеру, в одном из недавних интервью Фавро отметил, что «Мандалорец» подарил ему возможность исследовать «более тёмную и пугающую сторону „Звёздных войн“ в духе „Безумного Макса“».

Странствия одинокого охотника за головами по дальним рубежам галактики начнутся 12 ноября на потоковом сервисе Disney+.