 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2024 Фильмы 2025 Фильмы 2026 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2024 Сериалы 2025 Сериалы 2026 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Resident Evil Requiem стал самый высокооценённой пользователями игрой в истории Софи Тёрнер стала Ларой Крофт на первом кадре из сериала «Расхитительница гробниц» Касса триллера «Горничная» преодолела отметку в 800 млн рублей в российском прокате Николас Галицин берёт в руки меч силы Хи-Мена в первом тизере фильма «Властелины вселенной» Специалист по паркам с динозаврам напишет сценарий экранизации «Мира Дикого запада»
• • •
 
3
СЕРИАЛЫ
1 004

Новые сериалы недели: возвращение «Карателя» и «Благих знамений»

Источник: Paramount+

Понедельник, 11 мая

 
Конец сезона1
HBO
Рустер Rooster

В ролях Стив Карелл, Charly Clive, Danielle Deadwyler, Фил Данстер, Джон К. Макгинли, Lauren Tsai

Душевная комедия со Стивом Кареллом от создателя «Теда Лассо» уже получила официальное продление на второй сезон.

Видео

Вторник, 12 мая

 
Премьера+
Канал неизвестен
Каратель: Спецэпизод The Punisher Special Presentation

Спецвыпуск «Карателя» уже хвалят за характерную жестокость, отменный экшен и стол же отменного Джона Бернтала. Словом, за всё то, чем Каратель и полюбился зрителям изначально.

Герой пытается оставить кровавое прошлое позади, но, как мы понимаем, безрезультатно. Ма Ньюччи, криминальный матриарх клана Ньюччи, жаждет отомстить Фрэнку за смерть сына, и тот снова оказывается втянут в кровавые разборки.

Видео

 
Сезон2
Netflix
Дьявол может плакать Devil May Cry

боевик, фэнтези, мультфильм

В ролях Джонни Йонг Бош, Скаут Тейлор-Комптон, Hoon Lee, Крис Коппола, Кевин Конрой, Robbie Daymond

Анимационная экpaнизaция популярной игpoвoй cepии Devil May Cry расскажет историю дьявольски красивого охотника на демонов по имени Данте, который становится лучшей надеждой мира на спасение, когда таинственный злодей угрожает открыть врата Ада.

Видео

Среда, 13 мая

 
Сезон3
Amazon
Благие знамения Good Omens

фэнтези, комедия

В ролях Майкл Шин, Дэвид Теннант, Адриа Архона, Джон Хэмм, Нед Деннехи, Майкл Маккин

Создатель Нил Гейман, Терри Пратчетт

История о демоне Кроули и ангеле Азирафеле, решивших сообща остановить грядущий апокалипсис, дабы не покидать давно полюбившуюся им Землю. Для этого им придётся найти и остановить ответственного за конец света 11-летнего Адама, сына Сатаны.

Третий и, к счастью, последний сезон сериала вернёт на экраны пару Дэвида Теннанта и Майкла Шина, которых мы, конечно, любим, но не так сильно, как они любят (кхе-кхе) друг друга. Предыдущий сезон вышел ещё 3 года назад, но был крайне прохладно принят зрителями. Да и скандал с Нилом Гейманом явно не облегчил жизнь создателям.

Видео

Четверг, 14 мая

 
Премьера+
Netflix
Немезида Nemesis

В ролях Matthew Law, Y'lan Noel, Клеопатра Коулмэн, Tre Hale, Доменик Ломбардоззи, Ариана Гуэрра

В этом криминальном сериале из Лос-Анджелеса виртуозный вор Колтрейн Уайлдер противостоит детективу Исайе Стайлзу, бросая вызов устоявшимся нормам жанра ограблений и исследуя то, что движет людьми, поддерживает их и разрушает их жизнь

Видео

 
Сезон5
FX
Добро пожаловать в „Рексем“ Welcome to Wrexham

В ролях Райан Рейнольдс, Роб Макэлхенни

Когда-то Райан Ренольдс и Роб Макэлхенни, явно пересмотрев «Теда Лассо», купили валлийский футбольный клуб «Рексем» и решили привести его к славе. Попутно задокументировав весь процесс.

Видео

Пятница, 15 мая

 
Премьера+
Paramount Network
Ранчо Даттонов Dutton Ranch

В ролях Келли Райлли, Коул Хаузер

Ранчо Даттон, дом Бет Даттон и Рипа Уилера, является свидетельством мира, к которому они стремились, за который боролись и за который чуть не погибли. В трудные времена и при жесткой конкуренции Бет и Рип делают все необходимое для выживания, одновременно заботясь о том, чтобы их сын Картер стал тем человеком, которым ему суждено быть.

Мы правда сбились со счёта, какой это спин-офф «Йеллоустоуна» — плодовитости Тейлора Шеридана остаётся только позавидовать. Впрочем, конкретно этот сериал написал Чад Фихэн, из-под чьего пера раньше вышли «Рэй Донован» и «Банши». В ролях здесь Келли Райлли, Коул Хаузер, Эд Харрис, Джай Кортни и Аннетт Бенинг.

Видео

 
Сезон2
Disney+
Соперники Rivals

драма

В ролях Дэвид Теннант, Алекс Хасселл, Эйдан Тёрнер, Нафесса Уильямс, Кэтрин Паркинсон, Эмили Атак

Тони Боддингхэм, управляющий независимой британской телекомпанией, и его сосед Руперт Кемпбелл-Блэк, бывший олимпиец, член парламента и ловелас, постоянно соперничают. Чем дольше длится их конфликт, тем опаснее он становится. Вскоре мужчины втягивают в противостояние своих жен, любовниц, коллег и друзей.

 
Сезон2
Netflix
Берлин Money Heist: Berlin

В ролях Pedro Alonso, Мишель Хеннер, Tristán Ulloa, Бегонья Варгас, Julio Peña, Joel Sánchez

В период своей славы Берлин и его виртуозная банда собираются в Париже для осуществления одного из его самых грандиозных планов: украсть драгоценности на сумму 44 миллиона евро за одну ночь. Спин-офф нашумевшего испанского криминального сериала «Бумажный дом».

Суббота, 16 мая

 
Конец сериала×
Starz
Чужестранка Outlander

драма, мистика, исторический, романтический

В ролях Катрина Балф, Сэм Юэн, Тобиаш Мензес, Гари Льюис, Грэм Мактавиш, Лотта Вербек

Создатель Рональд Д. Мур

Сам сериал завершается, но его дело продолжает жить — уже в работе приквел «Чужестранка: Kpoвь мoeй кpoви» об иcтopии любви poдитeлeй глaвнoгo гepoя Джeйми Фpeйзepa (Cэм Xьюэн), Эллeн Maккeнзи и Бpaйaнa Фpeйзepa.

Видео

Теги
Превью
Комментарии (3)

Ещё на эту тему

2Спин-офф «Короля Талсы» стал намного лучше: действие переместили в Техас и сценарии всех серий напишет Тейлор Шеридан 18Создатель сериалов «Йеллоустоун», «Король Талсы» и «Лэндмен» покинет студию Paramount в 2028 году 7Третьего сезона «Благих знамений» не будет 14Нил Гейман хочет уйти из «Благих знамений», чтобы спасти сериал

Тоже интересно

11Пчеловод против Плохих Пчеловодов: Джейсон Стэйтем сразится с другими супероперативниками в сиквеле боевика 5Новые фильмы недели: «К себе нежно», «Невеста» Кристиана Бэйла и «Военная машина» Алан Ричсон 1Зрелищный сюжетный трейлер 007: First Light 4Новые фильмы недели: сразу две звезды «Бриджертонов», чёрная Русалочка и один Киану Ривз 19Страшно провалившийся ужастик «28 лет спустя: Храм из костей» выходит в цифре (но это не поможет)

Далее на КГ

8
Анакин Скайуокер и его ученица Асока вернутся в начале 2027 года
 1
Пол Беттани ищет свою человечность на первом кадре сериала марвеловского сериала «Квест Вижна»
 0
Финал аниме «Ателье колдовских колпаков» покажут в российских кинотеатрах
 1
По манге и ранобэ «Пять невест» снимут новые аниме
 10
Невозмутимая Милли Олкок, космический байкер Джейсон Момоа и щеночек Крипто на постере «Супергёрл»
 2
Команда Соломенной Шляпы начнёт своё приключение с начала в ремейке аниме «Ван-Пис» в феврале 2027 года
 7
«Вольтрон — защитник стриминга»: фантастический экшен с Генри Кавиллом не собираются выпускать в кинотеатрах.
 10
Два Тома Круза по цене одного: следующим фильмом звезды может стать скромный шпионский триллер про агента ЦРУ и его двойника
 5
Бен Рейли и Кошка Харди на новом постере сериала «Человек-паук Нуар»
 4
Аниме «Призрак в доспехах» от студии Science SARU обзавелось датой премьеры
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Кино Злодей фильма «Мстители: Судный день» засветился на новых мерчендайзе и промо
 
Кино Фантастический детектив «Отель “У погибшего альпиниста”» по книге братьев Стругацких отснят
 
Кроссовер «Человек-паук/Супермен» обзавёлся пятью вариантными обложками и первыми страницами
 
Кино Тимоти Шаламе может сыграть смертельно больного техномиллиардера в экранизации бестселлера об ИИ
 
Семнадцатый выпуск «Абсолютного Бэтмена» ещё не вышел, а сценарист комикса уже намекнул, что будет в двадцатом
 
Аниме Аниме «Провожающая в последний путь Фрирен» вернётся с третьим сезоном в октябре 2027 года
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2024 Фильмы 2025 Фильмы 2026 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2024 Сериалы 2025 Сериалы 2026 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

Телеграм ВКонтакте Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
3ЕВА
 
 
1Телеовощи – 650: Анимешный дед
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
4Лазер-шоу «Три дебила» – 724: «Кремлёвский волшебник», «Они придут за тобой», «Оскар» без ИИ, «Я иду искать 2»
 
2ЕВА – 684: Конец начала
 
0Телеовощи – 649: Смягчающая математика
 
0Ноль кадров в секунду – 629: Недостаточно банальный
 
1Лазер-шоу «Три дебила» – 723: «Вершина», «Полутон», отмена «Часа пика 4», «Майкл» сорвал кассу, мстящая Мила Йовович
 
1ЕВА – 683: Демографические проблемы Японии
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

Новые комментарии

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
© 2002–2026 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru