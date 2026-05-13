Новые сериалы недели: возвращение «Карателя» и «Благих знамений»

Понедельник, 11 мая
Вторник, 12 мая
Спецвыпуск «Карателя» уже хвалят за характерную жестокость, отменный экшен и стол же отменного Джона Бернтала. Словом, за всё то, чем Каратель и полюбился зрителям изначально.
Герой пытается оставить кровавое прошлое позади, но, как мы понимаем, безрезультатно. Ма Ньюччи, криминальный матриарх клана Ньюччи, жаждет отомстить Фрэнку за смерть сына, и тот снова оказывается втянут в кровавые разборки.
боевик, фэнтези, мультфильм
В ролях Джонни Йонг Бош, Скаут Тейлор-Комптон, Hoon Lee, Крис Коппола, Кевин Конрой, Robbie Daymond
Анимационная экpaнизaция популярной игpoвoй cepии Devil May Cry расскажет историю дьявольски красивого охотника на демонов по имени Данте, который становится лучшей надеждой мира на спасение, когда таинственный злодей угрожает открыть врата Ада.
Среда, 13 мая
фэнтези, комедия
В ролях Майкл Шин, Дэвид Теннант, Адриа Архона, Джон Хэмм, Нед Деннехи, Майкл Маккин
Создатель Нил Гейман, Терри Пратчетт
История о демоне Кроули и ангеле Азирафеле, решивших сообща остановить грядущий апокалипсис, дабы не покидать давно полюбившуюся им Землю. Для этого им придётся найти и остановить ответственного за конец света 11-летнего Адама, сына Сатаны.
Третий и, к счастью, последний сезон сериала вернёт на экраны пару Дэвида Теннанта и Майкла Шина, которых мы, конечно, любим, но не так сильно, как они любят (кхе-кхе) друг друга. Предыдущий сезон вышел ещё 3 года назад, но был крайне прохладно принят зрителями. Да и скандал с Нилом Гейманом явно не облегчил жизнь создателям.
Четверг, 14 мая
В ролях Matthew Law, Y'lan Noel, Клеопатра Коулмэн, Tre Hale, Доменик Ломбардоззи, Ариана Гуэрра
В этом криминальном сериале из Лос-Анджелеса виртуозный вор Колтрейн Уайлдер противостоит детективу Исайе Стайлзу, бросая вызов устоявшимся нормам жанра ограблений и исследуя то, что движет людьми, поддерживает их и разрушает их жизнь
В ролях Райан Рейнольдс, Роб Макэлхенни
Когда-то Райан Ренольдс и Роб Макэлхенни, явно пересмотрев «Теда Лассо», купили валлийский футбольный клуб «Рексем» и решили привести его к славе. Попутно задокументировав весь процесс.
Пятница, 15 мая
В ролях Келли Райлли, Коул Хаузер
Ранчо Даттон, дом Бет Даттон и Рипа Уилера, является свидетельством мира, к которому они стремились, за который боролись и за который чуть не погибли. В трудные времена и при жесткой конкуренции Бет и Рип делают все необходимое для выживания, одновременно заботясь о том, чтобы их сын Картер стал тем человеком, которым ему суждено быть.
Мы правда сбились со счёта, какой это спин-офф «Йеллоустоуна» — плодовитости Тейлора Шеридана остаётся только позавидовать. Впрочем, конкретно этот сериал написал Чад Фихэн, из-под чьего пера раньше вышли «Рэй Донован» и «Банши». В ролях здесь Келли Райлли, Коул Хаузер, Эд Харрис, Джай Кортни и Аннетт Бенинг.
драма
В ролях Дэвид Теннант, Алекс Хасселл, Эйдан Тёрнер, Нафесса Уильямс, Кэтрин Паркинсон, Эмили Атак
Тони Боддингхэм, управляющий независимой британской телекомпанией, и его сосед Руперт Кемпбелл-Блэк, бывший олимпиец, член парламента и ловелас, постоянно соперничают. Чем дольше длится их конфликт, тем опаснее он становится. Вскоре мужчины втягивают в противостояние своих жен, любовниц, коллег и друзей.
В ролях Pedro Alonso, Мишель Хеннер, Tristán Ulloa, Бегонья Варгас, Julio Peña, Joel Sánchez
В период своей славы Берлин и его виртуозная банда собираются в Париже для осуществления одного из его самых грандиозных планов: украсть драгоценности на сумму 44 миллиона евро за одну ночь. Спин-офф нашумевшего испанского криминального сериала «Бумажный дом».
Суббота, 16 мая
драма, мистика, исторический, романтический
В ролях Катрина Балф, Сэм Юэн, Тобиаш Мензес, Гари Льюис, Грэм Мактавиш, Лотта Вербек
Создатель Рональд Д. Мур
Сам сериал завершается, но его дело продолжает жить — уже в работе приквел «Чужестранка: Kpoвь мoeй кpoви» об иcтopии любви poдитeлeй глaвнoгo гepoя Джeйми Фpeйзepa (Cэм Xьюэн), Эллeн Maккeнзи и Бpaйaнa Фpeйзepa.
