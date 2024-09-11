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Нил Гейман хочет уйти из «Благих знамений», чтобы спасти сериал

Источник: Amazon

Отчаянные времена требуют отчаянных мер. Обвинённый в сексуальном насилии Нил Гейман пытается уберечь поклонников «Благих знамений» от последствий несправедливого к себе отношения (все обвинения писатель-сценарист-продюсер отрицает). Нет, он не предлагает закрыть сериал. Он предлагает уволить его с поста шоураннера, чтобы перепроизводство третьего (финального) сезона вернулось в колею.

Инсайдерскую информацию предоставил портал Deadline, мол, Гейман предложил стримингу Amazon назначить проекту нового шоураннера, чтобы третий сезон ушёл в производство, как и планировалось до сих пор, в январе 2025-го. Дэвид Теннант и Майкл Шин уже вовсю разминали губы, а тут такой облом. Негоже заставлять их и многочисленный фандом гей-фэнтези нервничать.

Предполагается, что в Amazon обмозговывают это щедрое предложение, но никаких комментариев пока не дают. Жадины.

Теги
Благие знамения
Комментарии (2)

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