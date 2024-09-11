«Цитадель: Диана» братьев Руссо демонстрирует боевые навыки героини (трейлер)

Сильная, умная и злая. Стриминговый сервис Amazon представил трейлер шпионской фантастики по вселенной братьев Руссо «Цитадель: Диана» с Maтильдой Дe Aнджeлиc в главной роли. Премьера итальянской части международного франчайза состоится 10 октября.

Милан, 2030 год. Восемь лет назад могущественный синдикат «Мантикора» уничтожил шпионское агентство «Цитадель», оставившее агента под прикрытием Диану Кавальери (Де Анджелис) в тылу врага, в рядах «Мантикоры». Героиня ищет способы выбраться, а в процессе ещё и отомстить убийцам своей семьи.

И постер: