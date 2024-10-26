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Третьего сезона «Благих знамений» не будет

Источник: Amazon

Поскольку никто не кинулся обелять обвиняемого в сексуальном насилии Нила Геймана и восстанавливать его реноме, проекты за его авторством уходят под нож. По крайней мере, с поставленными на паузу «Благими знамениями» уже всё понятно — третьего сезона у сериала не будет. Вместо него поклонники гейства получат утешительный огрызочек — полуторачасовой эпизод.

Им Гейман тоже заниматься не будет. Это было понятно ещё в сентябре, когда он предложил добровольно снять с себя обязанности шоураннера, чтобы спасти проект. Наработки автора слепит в сценарий расширенного эпизода другой автор. К съёмкам финала приступят в начале следующего года.

Майкл Шин и Дэвид Теннант, само собой, вернутся к своим ролям любвеобильных ангела Азирафеля и демона Кроули. Если и их к тому времени в чём-нибудь эдаком не обвинят. Ну, кроме стремления полобызаться друг с дружкой на камеру.

Теги
Благие знамения
Комментарии (1)

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Источник фотографий: Depositphotos

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