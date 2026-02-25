 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Джонни Депп стал вредным дедом на первых кадрах сказки «Эбенезер: Рождественская история» Просто действительно дурное кино Тимура Бекмамбетова «Казнить нельзя помиловать» постарается обойти «Аватара 3» Легендарный афросамурай Ясукэ получит книгу и графический роман про себя в этом году Летом продолжится аниме «Рыцарь-скелет вступает в параллельный мир» — исекай про человека, попавшего в видеоигровой мир Потому что мало молимся: шутки про крипто-валютчиков и вайбы в трейлере фильма «Домовенок Кузя 2»
• • •
 
СЕРИАЛЫ
340

Спин-офф «Короля Талсы» стал намного лучше: действие переместили в Техас и сценарии всех серий напишет Тейлор Шеридан

Источник: Paramount

Сериал-спин-офф «Короля Талсы» — криминальное шоу о персонаже Сэма Л. Джексона — получил полное творческое переосмысление. В первую очередь изменили название: с NOLA King на Frisco King. Это объясняется тем, что действие сюжета пилотного эпизода разворачивалось в Новом Орлеане, теперь же выбрали другой город — Фриско (штат Техас).

А самое интересное в том, что Тейлор Шеридан напишет сценарии всех восьми эпизодов. Это, конечно, не может не радовать и наверняка лучше скажется на качестве материала.

Шеридан построил на Paramount+ свою небольшую, но эффектную сериальную империю, куда входят «Король Талсы», «Лэндмен», «Йеллоустоун» и «Спецназ: Львица».

Шоураннера сейчас нет, и непонятно, появится ли таковой вообще. У некоторых проектов Шеридана их просто не бывает.

Персонаж Джексона — Расселл Ли Вашингтон — младший — впервые появился в третьем сезоне «Короля Талсы». Сериал со Сталлоне официально продлён на четвёртый сезон.

Ранее Шеридан писал сценарии для первых сезонов «Йеллоустоуна» и «Мэра Кингстауна». Он до сих пор значится сценаристом всех серий «Спецназа» и «Лэндмена». В «Талсе» его участие в этом качестве очень скромное: он был одним из сценаристов пилотного эпизода.

Тейлор ШериданСильвестр СталлонеСэмюэл Л. ДжексонParamount+
Комментарии

