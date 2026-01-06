 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2024 Фильмы 2025 Фильмы 2026 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2024 Сериалы 2025 Сериалы 2026 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
Реклама
   

Реклама

ООО "Пиксель Шквал", ИНН 7813657966, ID a-37517

Токен: F7NfYUJCUneTUSwdyBFa

   
Рецензия и отзывы на фильм «Сущность» Ещё одно возрождение легендарной классики: Dark Horse выпустит комикс «Последнее путешествие Синдбада» В постапокалиптической Америке Фамке Янссен исполнит роль ведущего политика «Отель с привидениями» — первые 9 минут Netflix может отправлять фильмы Warner Bros. в прокат только на 17 дней
• • •
 
СЕРИАЛЫ
483

«Мэр Кингстауна» не выдержал конкуренции с «Лэндменом» и «Королём Талсы»: сериал Тейлора Шеридана продлили и закрыли

Источник: Paramount+

Платформа Paramount+ определила судьбу криминального сериала с Джереми Реннером в главной роли «Мэр Кингстауна» — шоу продлили ещё на один сезон, который по совместительству станет заключительным.

Количество эпизодов уменьшится по сравнению с предыдущими сезонами — до восьми серий. Хотя сперва Paramount+ хотела ограничиться шестью.

«Мэр Кингстауна» станет первым сериалом от очень плодовитого творца Тейлора Шеридана, который завершится уже при новой администрации Paramount+. После того как в прошлом августе Skydance приобрела материнскую компанию стриминга — Paramount Global, платформа продлила несколько сериалов Шеридана: «Лэндмен», «Король Талсы» и «Спецназ: Львица».

В октябре выяснилось, что Шеридан собирается в 2029 году дать дёру в сторону NBCUniversal.

«Мэр Кингстауна» устойчиво повышал своё качество, если верить агрегатору Rotten Tomatoes: первый сезон получил 33 % позитивных отзывов, а четвёртый — уже 100 %. Но сериал заметно отставал по рейтингам от уже упомянутых «Короля Талсы» и «Лэндмена». Особенно от последнего.

Как говорят, «Мэр Кингстауна» — недешёвое удовольствие.

Первоначально создатели планировали завершить историю на семи сезонах.

Сюжет рассказывает о титульном провинциальном городе, который находится в глубоком экономическом упадке, а единственный приносящий прибыль бизнес — тюремный.

Теги
Мэр КингстаунаТейлор ШериданДжереми Реннер
Комментарии

Ещё на эту тему

16Официально не продавая билеты, финал сериала «Очень странных дел» заработал в кинотеатрах больше «Аватара: Пепел и пламя» 2Встреча зомби главного героя и любимого динозавра в трейлере третьего сезона мультсериала «Первобытный»

Тоже интересно

9Самый страшный Хэллоуин для американского проката: никаких новинок и весомых сборов 28В «Мортал Комбат 2» главным сюжетным противником Джонни Кейджа станет Принцесса Китана (фото) 9Насилие, кровь и сквернословие: ремейк боевика «Бегущий человек» будет удовольствием для взрослых 1У Woolhaven — первого платного DLC к Cult of the Lamb — появилась дата выхода 17Лучший фильм года! Warner Bros. выдвигает «Майнкрафт» на «Оскар»

Далее на КГ

0
«Чёрный клевер» прощается с читателями: фэнтезийная манга Юки Табаты закончится весной
 0
Аниме «Человек-бензопила. Фильм: История Резе» вошло в топ-50 самых кассовых фильмов японского проката
 1
Marvel добавило специальные «загадочные пакеты» с автографом знаменитости к ивенту Ultimate Endgame
 0
«Непутёвый ученик в школе магии: Наследование Йоцубы» — первый тизер и точная дата выхода фильма-сиквела
 0
Пятая часть космооперы «Ямато навсегда: Восстание 3199» получила трейлер
 11
Зази Битц смачно убивает сатанистов Тома Фелтона и Зизер Грэм в кровавом трейлере «Они тебя убьют»
 0
КГ играет: Yakuza Kiwami, часть 1
 7
Рекордный уик-энд «Чебурашки 2» и другие новости нашего проката
 4
Экшен «Гренландия 2: Миграция» вернул Джерарда Батлера в пиковую форму
 0
«Лaзep-шoy „Tpи дeбилa“» — пpямaя тpaнcляция
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Кино Режиссёр Мэгги Джилленхол и актриса Джесси Бакли на новой фотографии со съёмок фильма «Невеста»
 
Кино Сказка «Горыныч» с Александром Петровым обзавелась персонажными постерами к премьере в кино
 
Кино Шокированная Эмили Блант на первом кадре фантастического фильма Стивена Спилберга «День разоблачения»
 
Кино Режиссёр «Добро пожаловать в Zомбилэнд» Рубен Флейшер надеется выпустить третью часть в 2029 году
 
Игры Acheia — тизер новой игры от идейного вдохновителя Distortion
 
Настоящий мужик, виджиланте и наёмный убийца: анонс новых брутальных серий с известными персонажами DC
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2024 Фильмы 2025 Фильмы 2026 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2024 Сериалы 2025 Сериалы 2026 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

Телеграм ВКонтакте Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0Ноль кадров в секунду
 
 
5ЕВА – 666: Без чертовщины, но с итогами
 
0Телеовощи – 632: Осталось недолго
 
0Ноль кадров в секунду – 611: Провожаем 2025 год
 
 
2Лазер-шоу «Три дебила» – 705: «Аватар: Пламя и пепел» вышел, трейлеры Нолана и Спилберга, «Иллюзия обмана 3», «Бессмертный 2»
 
9ЕВА – 665: Романтичный резиновый пенис
 
2Телеовощи – 631: Чапай и ещё чапее
 
0Ноль кадров в секунду – 610: ...ИИ никого не стало
 
6Лазер-шоу «Три дебила» – 704: «Достать ножи 3», возвращение Уве Болла, новый «Стрит Файтер», «Кристи», «Бегущий человек»
 
3ЕВА – 664: Болезнь «Проснулся девушкой»
Ещё

Новые комментарии

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
© 2002–2026 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru