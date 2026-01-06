«Мэр Кингстауна» не выдержал конкуренции с «Лэндменом» и «Королём Талсы»: сериал Тейлора Шеридана продлили и закрыли

Платформа Paramount+ определила судьбу криминального сериала с Джереми Реннером в главной роли «Мэр Кингстауна» — шоу продлили ещё на один сезон, который по совместительству станет заключительным.

Количество эпизодов уменьшится по сравнению с предыдущими сезонами — до восьми серий. Хотя сперва Paramount+ хотела ограничиться шестью.

«Мэр Кингстауна» станет первым сериалом от очень плодовитого творца Тейлора Шеридана, который завершится уже при новой администрации Paramount+. После того как в прошлом августе Skydance приобрела материнскую компанию стриминга — Paramount Global, платформа продлила несколько сериалов Шеридана: «Лэндмен», «Король Талсы» и «Спецназ: Львица».

В октябре выяснилось, что Шеридан собирается в 2029 году дать дёру в сторону NBCUniversal.

«Мэр Кингстауна» устойчиво повышал своё качество, если верить агрегатору Rotten Tomatoes: первый сезон получил 33 % позитивных отзывов, а четвёртый — уже 100 %. Но сериал заметно отставал по рейтингам от уже упомянутых «Короля Талсы» и «Лэндмена». Особенно от последнего.

Как говорят, «Мэр Кингстауна» — недешёвое удовольствие.

Первоначально создатели планировали завершить историю на семи сезонах.

Сюжет рассказывает о титульном провинциальном городе, который находится в глубоком экономическом упадке, а единственный приносящий прибыль бизнес — тюремный.