КИНО
СЕРИАЛЫ
Официально, не продавая билеты, финал сериала «Очень странных дел» заработал в кинотеатрах больше «Аватара: Пепел и пламя»

Источник: Netflix

Источники издания Deadline отрапортовали, что финальная серия «Очень странных дел» заработала в прокате от 25 млн долларов и выше — возможно, даже около $ 30 млн. Заключительный эпизод финального сезона показывали в канун Нового года и на следующий день.

Самый весомый вклад в эту сумму — 15 млн долларов — внесла сеть кинотеатров AMC. На сеансах с «Очень странными делами» на их площадках насчитали 753 тысячи зрителей. Для сравнения, «Аватар: Пепел и пламя» — центральный кинотеатральный релиз — за тот же промежуток времени заработал $ 23,7 млн долларов.

Кинотеатры не могли продавать билеты на сеансы с двухчасовой серией в привычном формате, поскольку у Netflix с актёрами существуют определённые контрактные договорённости, касающиеся условий распределения процентов от сборов. Поэтому хитрожопый стриминг бронировал места через ваучеры. В AMC такой ваучер стоил около 20 долларов.

«Очень странные дела» крутили в 620 кинотеатрах, и создатели сериала — братья Дафферы — за два дня до старта показов объявили, что поклонники зарезервировали 1,1 млн мест, опередив показатели двухдневного кинотеатрального проката анимационного фильма «Кейпоп-охотницы на демонов» в конце августа. Хотя потоковая платформа официально не раскрывает данные о своих кинотеатральных успехах, «Кейпоп-охотницы» заработали за выходные 19 млн долларов.

Можно сказать, что «Очень странные дела» стали самой кассовой кинотеатральной премьерой Netflix на домашнем рынке.

Очень странные делаNetflix
